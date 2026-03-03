ترامب: الإيرانيون يرغبون في التفاوض... ولكن "فات الأوان"

كشف الرئيس الأمريكي ، أن الجانب أبدى رغبة في الحديث مع ، مؤكداً عبر حسابه في منصة "تروث سوشال" أن الوقت قد فات. وأوضح في منشوره أن الدفاعات الجوية ، وقواتها الجوية والبحرية، وقيادتها قد دُمّرت تماماً، مشيراً إلى أن رغبتهم في الحوار قوبلت برده: "لقد فات الأوان!".



وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي تعليقاً على مقال رأي نشرته صحيفة " " حول "عقيدة ترامب"، والذي أشار إلى أن ترامب يتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء ما وصفه بـ"عهد الإرهاب"، وهو ما قد يفتح المجال أمام سلام دائم في .

وأبرز المقال أسلوب القيادة الجديد الذي ينتهجه ترامب، والقائم على استخدام والدبلوماسية والقوة العسكرية لإسقاط الأنظمة التي تهدد الشعب الأميركي، مؤكداً استعداده لضرب تلك الأنظمة مراراً حتى يظهر قادة جدد يتعاونون مع أميركا.



