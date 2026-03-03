تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب: الإيرانيون يرغبون في التفاوض... ولكن "فات الأوان"

Lebanon 24
03-03-2026 | 08:55
ترامب: الإيرانيون يرغبون في التفاوض... ولكن فات الأوان
ترامب: الإيرانيون يرغبون في التفاوض... ولكن فات الأوان photos 0
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجانب الإيراني أبدى رغبة في الحديث مع الولايات المتحدة، مؤكداً عبر حسابه في منصة "تروث سوشال" أن الوقت قد فات. وأوضح ترامب في منشوره أن الدفاعات الجوية الإيرانية، وقواتها الجوية والبحرية، وقيادتها قد دُمّرت تماماً، مشيراً إلى أن رغبتهم في الحوار قوبلت برده: "لقد فات الأوان!".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي تعليقاً على مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" حول "عقيدة ترامب"، والذي أشار إلى أن ترامب يتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء ما وصفه بـ"عهد الإرهاب"، وهو ما قد يفتح المجال أمام سلام دائم في الشرق الأوسط.
 
وأبرز المقال أسلوب القيادة الجديد الذي ينتهجه ترامب، والقائم على استخدام العقوبات والدبلوماسية والقوة العسكرية لإسقاط الأنظمة التي تهدد الشعب الأميركي، مؤكداً استعداده لضرب تلك الأنظمة مراراً حتى يظهر قادة جدد يتعاونون مع أميركا.

