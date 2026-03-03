إنذار إسرائيليّ عاجل إلى الإيرانيين: سنستهدف هذه المناطق

وجّه الجيش الإسرائيليّ إنذاراً عاجلاً إلى الموجودين في حكيميه وفي منطقة مطار پيام كرج في .



وقال في بيان: "سيعمل الجيش خلال الساعات المقبلة في المنطقة مثلما عمل في الايام الأخيرة في أنحاء طهران لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام ".



وأضاف: "من أجل سلامتكم وأمنكم نطلب منكم اخلاء المناطق المحددة فورًا وفق ما يعرض في الخارطة. وجودكم في هذه المناطق يعرض حياتكم للخطر".

