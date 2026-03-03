إنذار إسرائيليّ عاجل إلى الإيرانيين: سنستهدف هذه المناطق

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى المتواجدين في المنطقة الصناعية حكيميه وفي منطقة مطار پيام كرج في طهران وفق ما يعرض في الخارطة.
⭕️سيعمل جيش الدفاع خلال الساعات المقبلة في المنطقة مثلما عمل في الايام الأخيرة في أنحاء طهران لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 3, 2026
