هزة ضربت منطقة قريبة من سوتشي.. كم بلغت قوتها؟

أعلن المركز الأوراسي لرصد الزلازل أن هزة بقوة 4.4 على مقياس ريختر ضربت منطقة بإقليم بالقرب من الروسية، ظهر اليوم الثلاثاء.

ووفقا لبيانات علماء الزلازل، فإن السكان المحللين والسياح شعروا ببدء الهزات حوالي 15:09 بتوقيت ، وكان مركز الزلزال على بعد 32 كلم تقريبا من مدينة سوتشي، على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وجود إصابات بشرية او خسائر مادية. (روسيا اليوم)