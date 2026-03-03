تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
هزة ضربت منطقة قريبة من سوتشي.. كم بلغت قوتها؟
Lebanon 24
03-03-2026
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المركز الأوراسي لرصد الزلازل أن هزة بقوة 4.4 على مقياس ريختر ضربت منطقة بإقليم
كراسنودار
بالقرب من
سوتشي
الروسية، ظهر اليوم الثلاثاء.
ووفقا لبيانات علماء الزلازل، فإن السكان المحللين والسياح شعروا ببدء الهزات حوالي 15:09 بتوقيت
موسكو
، وكان مركز الزلزال على بعد 32 كلم تقريبا من مدينة سوتشي، على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وجود إصابات بشرية او خسائر مادية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هزة أرضية ضربت مشغرة... كم بلغت قوتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت مشغرة... كم بلغت قوتها؟
03/03/2026 19:17:59
03/03/2026 19:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة خفيفة ضربت منطقة لبنانيّة... إليكم قوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة خفيفة ضربت منطقة لبنانيّة... إليكم قوّتها
03/03/2026 19:17:59
03/03/2026 19:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّتان أرضيتان ضربتا دولة عربيّة... كم بلغت قوّتهما؟
Lebanon 24
هزّتان أرضيتان ضربتا دولة عربيّة... كم بلغت قوّتهما؟
03/03/2026 19:17:59
03/03/2026 19:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب وادي الدلم - زحلة.. كم بلغت قوتها؟
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب وادي الدلم - زحلة.. كم بلغت قوتها؟
03/03/2026 19:17:59
03/03/2026 19:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
كراسنودار
موسكو
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
رشقات صاروخية متبادلة بين أميركا وإسرائيل وايران .. من سينفد مخزونه من الذخائر أولا؟
Lebanon 24
رشقات صاروخية متبادلة بين أميركا وإسرائيل وايران .. من سينفد مخزونه من الذخائر أولا؟
12:00 | 2026-03-03
03/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إردوغان: أنقرة تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب الراهنة
Lebanon 24
إردوغان: أنقرة تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب الراهنة
11:39 | 2026-03-03
03/03/2026 11:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يدعمهم ترامب.. هؤلاء قد يسقطون النظام الإيراني
Lebanon 24
يدعمهم ترامب.. هؤلاء قد يسقطون النظام الإيراني
11:00 | 2026-03-03
03/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستجلب الإطاحة بخامنئي السلام إلى الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستجلب الإطاحة بخامنئي السلام إلى الشرق الأوسط؟
10:30 | 2026-03-03
03/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا أهدافًا في طهران وأصفهان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا أهدافًا في طهران وأصفهان
10:12 | 2026-03-03
03/03/2026 10:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
15:13 | 2026-03-02
02/03/2026 03:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
12:34 | 2026-03-02
02/03/2026 12:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليون يحرّضون على "مهاجمة بيروت".. المستوطنات تؤيد الحرب!
Lebanon 24
إسرائيليون يحرّضون على "مهاجمة بيروت".. المستوطنات تؤيد الحرب!
14:10 | 2026-03-02
02/03/2026 02:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد في الضاحية.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
إنذار جديد في الضاحية.. شاهدوا الصورة
16:35 | 2026-03-02
02/03/2026 04:35:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2026-03-03
رشقات صاروخية متبادلة بين أميركا وإسرائيل وايران .. من سينفد مخزونه من الذخائر أولا؟
11:39 | 2026-03-03
إردوغان: أنقرة تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب الراهنة
11:00 | 2026-03-03
يدعمهم ترامب.. هؤلاء قد يسقطون النظام الإيراني
10:30 | 2026-03-03
تقرير أميركي: هل ستجلب الإطاحة بخامنئي السلام إلى الشرق الأوسط؟
10:12 | 2026-03-03
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا أهدافًا في طهران وأصفهان
10:06 | 2026-03-03
نتنياهو: "حزب الله" ارتكب خطأً كبيراً جدّاً عندما هاجمنا
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 19:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 19:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 19:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24