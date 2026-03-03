الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا أهدافًا في طهران وأصفهان

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "سلاح الجوّ هاجم بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، أهدافًا تابعة للنظام في وأصفهان وسط ".



وأضاف في بيان، أنّه "في التي نُفذت في أنحاء طهران، أغار الجيش على بنى تحتية ومواقع استخدمها النظام الإيراني لإنتاج وسائل قتالية، لا سيما مواقع تصنيع الصواريخ الباليستية التي تشكل تهديدًا وجوديًا على ".



وتابع: "وفي غارات متزامنة نُفذت في أصفهان، تم استهداف عشرات الأهداف التابعة لمنظومة الصواريخ الباليستية، من بينها منصات إطلاق ومواقع تخزين صواريخ كانت معدّة للاستخدام ضدّ إسرائيل".

