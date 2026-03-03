تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

يدعمهم ترامب.. هؤلاء قد يسقطون النظام الإيراني

Lebanon 24
03-03-2026 | 11:00
يدعمهم ترامب.. هؤلاء قد يسقطون النظام الإيراني
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على دعم جماعات إيرانية راغبة في حمل السلاح لإسقاط النظام، في طرح قد يحوّل تلك الفصائل إلى قوة برية تحظى بدعم واشنطن ولو نظرياً.

وبحسب المصدر، تحدث ترامب الأحد مع قادة أكراد في إيران، ويواصل التواصل مع قادة محليين آخرين قد يستغلون ما وصفه المسؤولون بضعف طهران لتحقيق مكاسب. وأشار التقرير إلى أن الأكراد يملكون قوة كبيرة على طول الحدود العراقية الإيرانية، وأن قصف إسرائيل لمواقع في غرب إيران أثار تكهنات بأنه قد يمهد لتقدم كردي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب تحدث مع “العديد من الشركاء الإقليميين”، من دون تأكيد صريح لأهدافه. وأضاف المسؤولون أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن ما إذا كان سيقدم أسلحة أو تدريباً أو دعماً استخباراتياً لجماعات مناهضة للنظام.

وذكرت الصحيفة أنه بعد بدء عملية “الغضب الملحمي” بتنسيق مع إسرائيل، حضّ ترامب الشعب الإيراني على الانتفاض و“السيطرة على حكومته”، قائلاً إن “أميركا تدعمكم بقوة ساحقة وقوة مدمرة”، معتبرة أن الحديث عن دعم مشروط لجماعات مقاومة مسلحة يتجاوز الدعوة إلى انتفاضة شعبية.

كما أشار التقرير إلى أن ترامب شارك الثلاثاء مرتين مقال رأي من واشنطن بوست حول “عقيدة ترامب”، وكتب صاحبه مارك ثيسن: “لا حاجة لقوة غزو أميركية. الشعب الإيراني هو القوة البرية”. وفي سياق متصل، قال ترامب لصحيفة نيويورك بوست إنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران إذا لزم الأمر، بينما أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث أن واشنطن لم ترسل قوات داخل إيران ضمن الهجوم المشترك مع إسرائيل، مع التشديد على الجاهزية للذهاب “إلى أبعد ما يمكن” وأن الحرب قد تستمر نحو ستة أسابيع. (سكاي نيوز)
