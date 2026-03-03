إردوغان: أنقرة تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب الراهنة

أكد الرئيس رجب طيب إردوغان، أن "أنقرة تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة، لإنهاء الحرب الراهنة التي يشهدها منذ الضربات الأميركية على .

ورأى أن "الضربات على إيران، وإطلاق (طهران) الصواريخ والطائرات المسيّرة الانتحارية على الدول المجاورة في الخليج، أدّت إلى وضع غير مستقر" في المنطقة.

واضاف: "نبذل من خلال دبلوماسية تتركز على السلام جهودا مكثفة لحل على طاولة المفاوضات".

والتقى التركي هاكان فيدان في وقت سابق المبعوث الأميركي إلى توم باراك، بحسب مصادر الوزارة.

كذلك ناقش هاتفيا مع نظيرته إيفيت كوبر "المناخ الأمني الراهن في المنطقة"، وأجرى معها تقويما لـ" الجهود الدبلوماسية التي يمكن بذلها لإنهاء الأعمال العدائية وإرساء الاستقرار".

كذلك بحث فيدان في التطورات الإقليمية مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع نظيره اليوناني يورغوس غيرابيتريتيس، ومع رئيس إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي نيجيرفان بارزاني.