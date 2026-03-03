إردوغان: أنقرة تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب الراهنة

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن "أنقرة تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة، لإنهاء الحرب الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط منذ الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران.
ورأى أن "الضربات على إيران، وإطلاق (طهران) الصواريخ والطائرات المسيّرة الانتحارية على الدول المجاورة في الخليج، أدّت إلى وضع غير مستقر" في المنطقة.
واضاف: "نبذل من خلال دبلوماسية تتركز على السلام جهودا مكثفة لحل القضايا على طاولة المفاوضات".
والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، بحسب مصادر الوزارة.
كذلك ناقش هاتفيا مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر "المناخ الأمني الراهن في المنطقة"، وأجرى معها تقويما لـ" الجهود الدبلوماسية التي يمكن بذلها لإنهاء الأعمال العدائية وإرساء الاستقرار".
كذلك بحث فيدان في التطورات الإقليمية مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع نظيره اليوناني يورغوس غيرابيتريتيس، ومع رئيس إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي نيجيرفان بارزاني.