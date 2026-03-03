ترامب: إيران كانت ستبادر الى الهجوم وليس إسرائيل

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "إيران كانت ستبادر لشن هجوم"، في موقف مغاير لما أعلنه وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أشار إلى أن "إسرائيل هي التي أشعلت الحرب"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال ترامب لصحافيين لدى لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض: "أعتقد أنهم كانوا سيهاجمون أولا، ولم أرد أن يحدث ذلك"، مشيرا إلى أنه "ربما دفع إسرائيل لشن الهجوم".
واعتبر أن "أسوأ ما قد يحدث في إيران هو اختيار مرشد أعلى للجمهورية يكون سيئا بقدر علي خامنئي"
اضاف: "أعتقد أن أسوأ وضع سيكون أن نقوم بهذا، وبعدها يتولى زمام الأمور شخص سيئ بقدر ما كان عليه سلفه. يمكن أن يحدث ذلك، ولا نريده أن يحدث".