ترامب: إيران كانت ستبادر الى الهجوم وليس إسرائيل

أكد الرئيس الأميركي ، أن " كانت ستبادر لشن هجوم"، في موقف مغاير لما أعلنه ماركو روبيو الذي أشار إلى أن " هي التي أشعلت الحرب"، بحسب "وكالة الصحافة ".

وقال لصحافيين لدى لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في : "أعتقد أنهم كانوا سيهاجمون أولا، ولم أرد أن يحدث ذلك"، مشيرا إلى أنه "ربما دفع إسرائيل لشن الهجوم".

واعتبر أن "أسوأ ما قد يحدث في إيران هو اختيار مرشد أعلى للجمهورية يكون سيئا بقدر "

اضاف: "أعتقد أن أسوأ وضع سيكون أن نقوم بهذا، وبعدها يتولى زمام الأمور شخص سيئ بقدر ما كان عليه سلفه. يمكن أن يحدث ذلك، ولا نريده أن يحدث".