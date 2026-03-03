مزاعم الدور القطري في الحرب على إيران… من يقف خلف الرواية؟

على وقع التصعيد الإقليمي المتسارع، برزت خلال الساعات الأخيرة موجة روايات متضاربة حول دور مزعوم في المواجهة مع ، في مشهد أعاد تسليط الضوء على تصاعد حرب السرديات الموازية للميدان، وفتح الباب أمام التباسات إعلامية دفعت إلى إصدار توضيح رسمي.



وقد نفت قطر بشكل قاطع انخراطها في أي عمليات عسكرية هجومية ضد إيران، مؤكدة أن الإجراءات التي تتخذها تندرج حصراً ضمن إطار الدفاع عن النفس وحماية أراضيها وبنيتها التحتية.



وجاء الموقف رداً على تقارير إعلامية كان الإعلام في طليعة مروّجيها، تحدثت عن دور عسكري قطري يتجاوز حدود الدفاع. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن دفع هذه الرواية تزامن مع ترويج سرديات موازية تتصل بأدوار خليجية أخرى في سياق المواجهة، ما أثار علامات استفهام حول خلفيات التوقيت ودلالاته.



وتشير قراءة الأوساط نفسها إلى أن تضخيم أدوار إقليمية في هذه اللحظة يخدم جملة أهداف متقاطعة، في مقدّمها تقليص منسوب التعاطف الشعبي العربي والإسلامي مع إيران في ظل التصعيد القائم، إضافة إلى توسيع إطار المسؤولية عن المواجهة بحيث تبدو وكأنها اندفاعة إقليمية جماعية، وليس مساراً تدفعه بصورة أساسية.



وترى المصادر أن إدخال دول عربية إلى قلب المشهد يمنح هامشاً سياسياً أوسع أمام جمهورها الداخلي، عبر الإيحاء بأن تشددها يأتي استجابة لضغوط حلفاء في المنطقة، وليس نتيجة اعتبارات إسرائيلية منفردة.



في المحصلة، أعاد الموقف القطري وضع الرواية المتداولة ضمن حدودها الواقعية، لكنه في الوقت نفسه كشف حجم الاشتباك الإعلامي الموازي للتصعيد العسكري. ومع استمرار التوتر، تبدو إدارة السردية جزءاً لا يتجزأ من إدارة الصراع نفسه، حيث تتكثف محاولات التأثير في الرأي العام وإعادة تشكيل صورة المشهد الإقليمي.

Advertisement