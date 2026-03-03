الكرملين: واشنطن لن تتخلى عن التزاماتها تجاه محادثات السلام الأوكرانية

أكد الكرملين، انه لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن مشاركة الولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط ستؤثر على وتيرة محادثات السلام بشأن أوكرانيا، لكنه أضاف أن «الوقت سيخبرنا»؛ نظراً لكمية الاهتمام التي يتعين على واشنطن إيلاؤها للوضع.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه من الواضح أن أمام الولايات المتحدة مزيداً من العمل في الشرق الأوسط، وأن من الصعب مناقشة اجتماع محتمل مقبل مع وفود أوكرانية وأميركية في أبوظبي، مضيفاً أنه من شبه المستحيل الحديث عن عقد اجتماع في الوقت الحالي في أبوظبي، والغموض ما زال يكتنف مكان الاجتماع وتوقيته.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يخشى أن يؤدي اندلاع الصراع في الشرق الأوسط إلى تأخير تسليم الأسلحة التي تحتاجها بلاده في حربها ضد روسيا. وذكر زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، الثلاثاء، أنه «قد يصبح من الصعب تأمين الحصول على الصواريخ والأسلحة اللازمة للدفاع عن مجالنا الجوي».
وأضاف زيلينسكي: «قد يحتاجها الأميركيون وحلفاؤهم في الشرق الأوسط لأغراض الدفاع، مثل صواريخ باتريوت المضادة».
وأشار زيلينسكي إلى تجارب سابقة خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في حزيران الماضي، حين تباطأت وتيرة تسليم الصواريخ. وقال زيلينسكي: «هذا لم يحدث اليوم بعد، لكنني أخشى أن يحدث مجدداً».