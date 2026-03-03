الكرملين: واشنطن لن تتخلى عن التزاماتها تجاه محادثات السلام الأوكرانية

أكد الكرملين، انه لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن مشاركة في صراع ستؤثر على وتيرة محادثات السلام بشأن ، لكنه أضاف أن «الوقت سيخبرنا»؛ نظراً لكمية الاهتمام التي يتعين على إيلاؤها للوضع.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه من الواضح أن أمام الولايات المتحدة مزيداً من العمل في الشرق الأوسط، وأن من الصعب مناقشة اجتماع محتمل مقبل مع وفود أوكرانية وأميركية في أبوظبي، مضيفاً أنه من شبه المستحيل الحديث عن عقد اجتماع في الوقت الحالي في أبوظبي، والغموض ما زال يكتنف مكان الاجتماع وتوقيته.