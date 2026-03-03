الإمارات: تصدّينا لأكثر من ألف هجمة باحترافية

أعلنت في بيان، أنّها تعرّضت لأكثر من ألف هجمة، وهو عدد يفوق مجموع ما تعرّضت له جميع الدول المستهدفة، مؤكدةً أنّها تصدّت لهذه الهجمات "بكل احترافية وكفاءة عالية".

وشدّدت على أنّها "لم تتخذ أي قرار بشأن تغيير موقفها الدفاعي تجاه الاعتداءات المتكررة"، مشيرةً إلى "التزامها سياسة ضبط النفس مع الجهوزية الكاملة لحماية أمنها الوطني".

وأكدت أنّها "لم تشارك في الحرب الدائرة، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي في أي هجوم على ".

وختمت ب"التشديد على احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن النفس، بما يكفله القانون الدولي والأمم المتحدة وميثاقه".