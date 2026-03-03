إسقاط مسيّرة قرب مطار بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في ، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة صغيرة ضمن الأطراف البعيدة لمحيط ، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.



وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق في بيان إنه "في مساء اليوم، تم إسقاط طائرة مسيّرة صغيرة الحجم ضمن الأطراف البعيدة لمحيط الدولي".



وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بسماع عدة انفجارات قوية في شمال العراق مساء الثلاثاء، مشيرة إلى وقوع ما لا يقل عن 4 انفجارات داخل حدود المدينة خلال أقل من نصف ساعة، من دون تفاصيل عن الخسائر أو طبيعة الانفجارات حتى الآن.



كما أفاد مصدر أمني بسقوط مسيرتين في منطقة جبل بمحافظة أربيل ضمن ، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية. (روسيا اليوم)

