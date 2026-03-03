غروسي: لا دليل على قنبلة إيرانية

أكد ، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تقارير الوكالة لم تجد أي دليل على أن تصمم أو تصنع قنبلة نووية، لكنه حذر من أن المخزون الكبير من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من درجة التسلح ورفض منح مفتشي الوكالة حق الوصول الكامل يمثلان سبباً لـ"قلق جدي".



وقال غروسي إن تقاريره السابقة تشير إلى أنه ما لم تساعد إيران الوكالة في حل قضايا الضمانات المعلقة، فلن تكون الوكالة في وضع يسمح لها بتقديم ضمانات بأن البرنامج "سلمي حصرياً".



ويأتي تصريح غروسي في وقت تتحدث فيه المادة عن تحديات متزايدة أمام الوكالة في مراقبة البرنامج النووي الإيراني، مع الإشارة إلى أن إيران علقت تعاونها مع الوكالة في حزيران 2025 بموجب قانون ، وإلى حالة عدم اليقين التي يعيشها البرنامج بعد الضربات الإسرائيلية-الأميركية في حزيران 2025.

