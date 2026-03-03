تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غروسي: لا دليل على قنبلة إيرانية

Lebanon 24
03-03-2026 | 16:47
A-
A+
غروسي: لا دليل على قنبلة إيرانية
غروسي: لا دليل على قنبلة إيرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تقارير الوكالة لم تجد أي دليل على أن إيران تصمم أو تصنع قنبلة نووية، لكنه حذر من أن المخزون الكبير من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من درجة التسلح ورفض طهران منح مفتشي الوكالة حق الوصول الكامل يمثلان سبباً لـ"قلق جدي".

وقال غروسي إن تقاريره السابقة تشير إلى أنه ما لم تساعد إيران الوكالة في حل قضايا الضمانات المعلقة، فلن تكون الوكالة في وضع يسمح لها بتقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني "سلمي حصرياً".

ويأتي تصريح غروسي في وقت تتحدث فيه المادة عن تحديات متزايدة أمام الوكالة في مراقبة البرنامج النووي الإيراني، مع الإشارة إلى أن إيران علقت تعاونها مع الوكالة في حزيران 2025 بموجب قانون برلماني، وإلى حالة عدم اليقين التي يعيشها البرنامج بعد الضربات الإسرائيلية-الأميركية في حزيران 2025.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي في جنيف وجهات نظر فنية إيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: فريق التفاوض الإيراني سيعقد لقاء مع غروسي يوم الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلمي ونسعى لإزالة مخاوف العالم من قنبلة نووية إيرانية غير موجودة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "إيسنا" الإيرانية: احتمال مشاركة غروسي في جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رافائيل غروسي

المدير العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

برلماني

إسرائيل

لا دليل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:19 | 2026-03-03
Lebanon24
17:32 | 2026-03-03
Lebanon24
16:59 | 2026-03-03
Lebanon24
16:58 | 2026-03-03
Lebanon24
16:56 | 2026-03-03
Lebanon24
16:55 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24