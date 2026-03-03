تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
غروسي: لا دليل على قنبلة إيرانية
Lebanon 24
03-03-2026
|
16:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
رافائيل غروسي
،
المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تقارير الوكالة لم تجد أي دليل على أن
إيران
تصمم أو تصنع قنبلة نووية، لكنه حذر من أن المخزون الكبير من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من درجة التسلح ورفض
طهران
منح مفتشي الوكالة حق الوصول الكامل يمثلان سبباً لـ"قلق جدي".
وقال غروسي إن تقاريره السابقة تشير إلى أنه ما لم تساعد إيران الوكالة في حل قضايا الضمانات المعلقة، فلن تكون الوكالة في وضع يسمح لها بتقديم ضمانات بأن البرنامج
النووي
الإيراني
"سلمي حصرياً".
ويأتي تصريح غروسي في وقت تتحدث فيه المادة عن تحديات متزايدة أمام الوكالة في مراقبة البرنامج النووي الإيراني، مع الإشارة إلى أن إيران علقت تعاونها مع الوكالة في حزيران 2025 بموجب قانون
برلماني
، وإلى حالة عدم اليقين التي يعيشها البرنامج بعد الضربات الإسرائيلية-الأميركية في حزيران 2025.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي في جنيف وجهات نظر فنية إيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي في جنيف وجهات نظر فنية إيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
04/03/2026 03:04:58
04/03/2026 03:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: فريق التفاوض الإيراني سيعقد لقاء مع غروسي يوم الاثنين
Lebanon 24
إعلام إيراني: فريق التفاوض الإيراني سيعقد لقاء مع غروسي يوم الاثنين
04/03/2026 03:04:58
04/03/2026 03:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلمي ونسعى لإزالة مخاوف العالم من قنبلة نووية إيرانية غير موجودة
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلمي ونسعى لإزالة مخاوف العالم من قنبلة نووية إيرانية غير موجودة
04/03/2026 03:04:58
04/03/2026 03:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "إيسنا" الإيرانية: احتمال مشاركة غروسي في جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا
Lebanon 24
وكالة "إيسنا" الإيرانية: احتمال مشاركة غروسي في جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا
04/03/2026 03:04:58
04/03/2026 03:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رافائيل غروسي
المدير العام
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيراني
برلماني
إسرائيل
لا دليل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحرس الثوري الإيراني يعلن تطور خطير في الحرب.. تصعيد كبير الآن
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يعلن تطور خطير في الحرب.. تصعيد كبير الآن
18:19 | 2026-03-03
03/03/2026 06:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مناطق "عالية الخطورة"... هكذا صنفت لندن مياهًا عربية
Lebanon 24
مناطق "عالية الخطورة"... هكذا صنفت لندن مياهًا عربية
17:32 | 2026-03-03
03/03/2026 05:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات: لم نغيّر موقفنا الدفاعي.. وتصدّينا لأكثر من ألف هجمة إيرانية
Lebanon 24
الإمارات: لم نغيّر موقفنا الدفاعي.. وتصدّينا لأكثر من ألف هجمة إيرانية
16:59 | 2026-03-03
03/03/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية
Lebanon 24
ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية
16:58 | 2026-03-03
03/03/2026 04:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دبي: إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأميركية
Lebanon 24
دبي: إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأميركية
16:56 | 2026-03-03
03/03/2026 04:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
07:38 | 2026-03-03
03/03/2026 07:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
06:37 | 2026-03-03
03/03/2026 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
09:33 | 2026-03-03
03/03/2026 09:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:19 | 2026-03-03
الحرس الثوري الإيراني يعلن تطور خطير في الحرب.. تصعيد كبير الآن
17:32 | 2026-03-03
مناطق "عالية الخطورة"... هكذا صنفت لندن مياهًا عربية
16:59 | 2026-03-03
الإمارات: لم نغيّر موقفنا الدفاعي.. وتصدّينا لأكثر من ألف هجمة إيرانية
16:58 | 2026-03-03
ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية
16:56 | 2026-03-03
دبي: إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأميركية
16:55 | 2026-03-03
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 03:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 03:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 03:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24