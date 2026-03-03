تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

السعودية تعترض صاروخين كروز و9 مسيّرات.. ومجلس الوزراء: سنحمي الأراضي والمواطنين

Lebanon 24
03-03-2026
السعودية تعترض صاروخين كروز و9 مسيّرات.. ومجلس الوزراء: سنحمي الأراضي والمواطنين
أعلن اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز في الخرج، إضافة إلى اعتراض وتدمير 9 مسيّرات إيرانية فور دخولها أجواء المملكة، وفق ما نشر عبر حساب وزارة الدفاع على منصة إكس.

وفي سياق متصل، أكدت المملكة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

واستعرض المجلس مستجدات الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، واطلع على الاتصالات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية حول التطورات وانعكاساتها، مثمناً إدانات قادة دول شقيقة وصديقة للاعتداءات الإيرانية التي طالت السعودية ودول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.

وجدّد المجلس تضامن السعودية الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني، مؤكداً تسخير جميع الإمكانات لمساندتها في الإجراءات التي تتخذها تجاه الهجمات التي وصفها بأنها تقوض أمن المنطقة واستقرارها.

كما تابع المجلس ما يُقدم لمواطني دول مجلس التعاون العالقين في مطارات المملكة من ضيافة وتسهيلات إلى حين تهيؤ الظروف المناسبة لعودتهم سالمين إلى بلدانهم. (العين)
