لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
السعودية تعترض صاروخين كروز و9 مسيّرات.. ومجلس الوزراء: سنحمي الأراضي والمواطنين
Lebanon 24
03-03-2026
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن اللواء الركن
تركي
المالكي المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع
السعودية
اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز في الخرج، إضافة إلى اعتراض وتدمير 9 مسيّرات إيرانية فور دخولها أجواء
المملكة
، وفق ما نشر عبر حساب
وزارة الدفاع
على منصة إكس.
وفي سياق متصل، أكدت المملكة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة الأمير
محمد بن
سلمان ولي
العهد
رئيس مجلس الوزراء
، بحسب
وكالة الأنباء
السعودية.
واستعرض المجلس مستجدات الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، واطلع على الاتصالات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية حول التطورات وانعكاساتها، مثمناً إدانات قادة دول شقيقة وصديقة للاعتداءات
الإيرانية
التي طالت السعودية ودول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.
وجدّد المجلس تضامن السعودية الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للعدوان
الإيراني
، مؤكداً تسخير جميع الإمكانات لمساندتها في الإجراءات التي تتخذها تجاه الهجمات التي وصفها بأنها تقوض أمن المنطقة واستقرارها.
كما تابع المجلس ما يُقدم لمواطني دول مجلس التعاون العالقين في مطارات المملكة من ضيافة وتسهيلات إلى حين تهيؤ الظروف المناسبة لعودتهم سالمين إلى بلدانهم. (العين)
رئيس مجلس الوزراء
وكالة الأنباء
مجلس الوزراء
وزارة الدفاع
الإيرانية
الإيراني
المملكة
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
07:38 | 2026-03-03
03/03/2026 07:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
06:37 | 2026-03-03
03/03/2026 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
