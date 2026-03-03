تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عملية "الغضب الملحمي" دخلت يومها الرابع... ضرب ألفي هدف بإيران في أقل من 100 ساعة

Lebanon 24
03-03-2026 | 23:12
عملية الغضب الملحمي دخلت يومها الرابع... ضرب ألفي هدف بإيران في أقل من 100 ساعة
أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال براد كوبر أن القوات الأميركية نفذت ضربات واسعة ضد إيران ضمن عملية "الغضب الملحمي" التي دخلت يومها الرابع.

وأشار كوبر إلى ان أكثر من 50 ألف جندي أميركي يشاركون في العملية، إلى جانب 200 طائرة مقاتلة وحاملتي طائرات وقاذفات استراتيجية، في أكبر حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ سنوات.

وتابع أن القوات الأميركية، بالتعاون مع إسرائيل، نفذت منذ بدء العملية ضربات مكثفة استهدفت نحو ألفي هدف باستخدام أكثر من ألفي ذخيرة.

ولفت إلى أن الضربات أدت إلى إضعاف الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل كبير وتدمير مئات الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاقها والطائرات المسيّرة.

وأشار كوبر إلى أن القاذفات الأميركية من طراز B-2 وB-1 نفذت ضربات دقيقة داخل العمق الإيراني، بينما استهدفت قاذفات B-52 مراكز القيادة والسيطرة.

كما أكد أن القوات الأميركية دمرت 17 سفينة إيرانية بينها غواصة وصفها بأنها الأكثر جاهزية للعمليات.

وقال قائد سنتكوم إن إيران أطلقت منذ بدء المواجهة أكثر من 500 صاروخ باليستي و2000 طائرة مسيّرة، متهماً طهران باستهداف المدنيين.
