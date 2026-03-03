تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الخارجية الأميركية تسمح بمغادرة موظفين غير أساسيين من الشرق الاوسط
Lebanon 24
03-03-2026
|
23:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية الأميركية
السماح للموظفين غير الأساسيين في سلطنة
عُمان
بالمغادرة، كما سمحت للموظفين غير الأساسيين في
السعودية
بالمغادرة، إضافة إلى السماح للموظفين غير الأساسيين في
قبرص
بالمغادرة.
وفي السياق، قالت السفارة الأميركية في
الرياض
إن قدرتها على تقديم
خدمات الطوارئ
لمواطنيها في السعودية باتت محدودة بسبب المخاطر الأمنية، مشيرة إلى رصد تهديدات مستمرة بضربات صاروخية ومسيّرات إيرانية تستهدف مناطق في السعودية.
كما سمحت الخارجية الاميركية بمغادرة موظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من لاهور وكراتشي في باكستان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: سمحنا بمغادرة موظفينا غير الأساسيين وأسرهم من الكويت بسبب مخاطر أمنية
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سمحنا بمغادرة موظفينا غير الأساسيين وأسرهم من الكويت بسبب مخاطر أمنية
04/03/2026 12:15:26
04/03/2026 12:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: السماح للموظفين غير الأساسيين في سلطنة عمان بالمغادرة
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: السماح للموظفين غير الأساسيين في سلطنة عمان بالمغادرة
04/03/2026 12:15:26
04/03/2026 12:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: السماح لموظفي الحكومة غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة السعودية بسبب المخاطر الأمنية
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: السماح لموظفي الحكومة غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة السعودية بسبب المخاطر الأمنية
04/03/2026 12:15:26
04/03/2026 12:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة البحرين والأردن والعراق
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة البحرين والأردن والعراق
04/03/2026 12:15:26
04/03/2026 12:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية
وزارة الخارجية
خدمات الطوارئ
السعودية
الاميركي
السعود
الرياض
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
شركة صينية للشحن البحريّ تعلّق أنشطتها في الخليج
Lebanon 24
شركة صينية للشحن البحريّ تعلّق أنشطتها في الخليج
05:13 | 2026-03-04
04/03/2026 05:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
05:05 | 2026-03-04
04/03/2026 05:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة أميركية: هذا ما تخطط له الـ"CIA" في إيران
Lebanon 24
وكالة أميركية: هذا ما تخطط له الـ"CIA" في إيران
04:50 | 2026-03-04
04/03/2026 04:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديد إسرائيلي.. سوريا اغلقت معبرها الحدودي مع لبنان
Lebanon 24
بعد تهديد إسرائيلي.. سوريا اغلقت معبرها الحدودي مع لبنان
04:50 | 2026-03-04
04/03/2026 04:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط الجوية القطرية : استمرار تعليق الرحلات
Lebanon 24
الخطوط الجوية القطرية : استمرار تعليق الرحلات
04:37 | 2026-03-04
04/03/2026 04:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
07:38 | 2026-03-03
03/03/2026 07:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
06:37 | 2026-03-03
03/03/2026 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:13 | 2026-03-04
شركة صينية للشحن البحريّ تعلّق أنشطتها في الخليج
05:05 | 2026-03-04
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
04:50 | 2026-03-04
وكالة أميركية: هذا ما تخطط له الـ"CIA" في إيران
04:50 | 2026-03-04
بعد تهديد إسرائيلي.. سوريا اغلقت معبرها الحدودي مع لبنان
04:37 | 2026-03-04
الخطوط الجوية القطرية : استمرار تعليق الرحلات
04:32 | 2026-03-04
إسقاط طائرة حربية إيرانية فوق طهران
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 12:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 12:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 12:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24