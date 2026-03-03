الخارجية الأميركية تسمح بمغادرة موظفين غير أساسيين من الشرق الاوسط

أعلنت السماح للموظفين غير الأساسيين في سلطنة بالمغادرة، كما سمحت للموظفين غير الأساسيين في بالمغادرة، إضافة إلى السماح للموظفين غير الأساسيين في بالمغادرة.



وفي السياق، قالت السفارة الأميركية في إن قدرتها على تقديم لمواطنيها في السعودية باتت محدودة بسبب المخاطر الأمنية، مشيرة إلى رصد تهديدات مستمرة بضربات صاروخية ومسيّرات إيرانية تستهدف مناطق في السعودية.

كما سمحت الخارجية الاميركية بمغادرة موظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من لاهور وكراتشي في باكستان.