تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"الحرس الثوري" يعلن السيطرة على مضيق هرمز واستهداف ناقلات

Lebanon 24
04-03-2026 | 00:17
A-
A+
الحرس الثوري يعلن السيطرة على مضيق هرمز واستهداف ناقلات
الحرس الثوري يعلن السيطرة على مضيق هرمز واستهداف ناقلات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الحرس الثوري الإيراني إن خسائر القوات العسكرية الأميركية ارتفعت إلى "أكثر من 680 قتيلاً وجريحاً"، معلناً في بيان أنه استهدف "أركان الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية في كرياه" وأهدافاً عسكرية في بتاح تكفا بتل أبيب، إضافة إلى "مراكز عسكرية في الجليل الغربي" و"بنى تحتية في منطقة بني براك".

وفي تطور مرتبط بالملاحة، قال المساعد السياسي في بحرية الحرس الثوري إن منطقة مضيق هرمز باتت تحت إشراف القوات البحرية الإيرانية بالكامل، مضيفاً أن قواته "استهدفت أكثر من 10 ناقلات نفط" في المضيق بعد عدم التزامها بـ"تحذيراتنا"، ومشدداً على أنه أصبح "من غير الممكن عبور" أي سفينة نفطية أو تجارية منذ إعلان إغلاق المضيق ومنع العبور.

وحذر الحرس الثوري من هجمات "أشد" على الولايات المتحدة وإسرائيل، وقال المتحدث باسمه علي محمد نائيني إن "على العدو أن ينتظر هجمات عقابية مستمرة، أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر -لحظة بلحظة- على الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكداً استمرار الهجمات الانتقامية. وأضاف، وفق تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أن إيران أنهت الاستعدادات لـ"حرب طويلة"، وأن قدراتها الدفاعية والهجومية "أقوى بكثير" مما كانت عليه في "حرب الـ12 يوماً"، متوعداً بـ"الثأر لدماء" المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وقادة عسكريين وأطفال مدرسة في ميناب.

كما كشف "مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري عن تفاصيل قال إنها تتصل بعمليات ضد القوات الأميركية في المنطقة، متحدثاً عن استهداف 160 من قوات المشاة في دبي ومقتل 100 منهم، إضافة إلى استهداف قوات في الكويت "بعشرات المسيّرات التدميرية"، وإعلان استهداف القاعدة الأميركية في منطقة الشيخ عيسى بالبحرين "بصواريخ ومسيرات".

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران "شنت هجوماً على دول الجوار" رغم أنها لم تتعرض للاعتداء من قبل تلك الدول، معتبراً أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لم يكن ممكناً في حال السماح لطهران بتطوير برنامجها النووي والصاروخي. وأضاف أن الحرب على إيران "كان يجب شنها" في أي وقت خلال الـ47 عاماً الماضية، وأن طهران كانت ستبادر لمهاجمة الولايات المتحدة، متوقعاً أن تستمر القوات الإيرانية في إطلاق الصواريخ لبعض الوقت.

ورأى ترامب أن القدرة العسكرية لطهران "تتدهور" وأنها بدأت تعاني نقصاً في الذخيرة وقاذفات الصواريخ ومنصات إطلاقها بعد تدميرها، مؤكداً أن لدى الولايات المتحدة "كميات غير محدودة من الذخيرة" وأن الحرب قد تستمر "4 أو 5 أسابيع" أو تنتهي خلال "أيام قليلة أخرى". (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 3 ناقلات نفط رفضت الامتثال لتحذيراتنا في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أصبنا بالصواريخ 3 ناقلات نفط مخالفة تابعة لأميركا وبريطانيا في الخليج ومضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني: لنا سيطرة ذكية وكاملة على مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز أغلق وسنستهدف أي سفينة تحاول العبور
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:13 | 2026-03-04
Lebanon24
05:05 | 2026-03-04
Lebanon24
04:50 | 2026-03-04
Lebanon24
04:50 | 2026-03-04
Lebanon24
04:37 | 2026-03-04
Lebanon24
04:32 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24