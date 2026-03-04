"الحرس الثوري" يعلن السيطرة على مضيق هرمز واستهداف ناقلات

قال الحرس الثوري إن خسائر القوات العسكرية الأميركية ارتفعت إلى "أكثر من 680 قتيلاً وجريحاً"، معلناً في بيان أنه استهدف "أركان الجيش ووزارة الدفاع في كرياه" وأهدافاً عسكرية في بتاح تكفا بتل أبيب، إضافة إلى "مراكز عسكرية في الجليل " و"بنى تحتية في منطقة بني براك".



وفي تطور مرتبط بالملاحة، قال المساعد السياسي في بحرية الحرس الثوري إن منطقة مضيق هرمز باتت تحت إشراف القوات البحرية بالكامل، مضيفاً أن قواته "استهدفت أكثر من 10 ناقلات نفط" في المضيق بعد عدم التزامها بـ"تحذيراتنا"، ومشدداً على أنه أصبح "من غير الممكن عبور" أي سفينة نفطية أو تجارية منذ إعلان إغلاق المضيق ومنع العبور.



وحذر الحرس الثوري من هجمات "أشد" على وإسرائيل، وقال المتحدث باسمه علي محمد نائيني إن "على العدو أن ينتظر هجمات عقابية مستمرة، أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر -لحظة بلحظة- على الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكداً استمرار الهجمات الانتقامية. وأضاف، وفق تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أن أنهت الاستعدادات لـ"حرب طويلة"، وأن قدراتها الدفاعية والهجومية "أقوى بكثير" مما كانت عليه في "حرب الـ12 يوماً"، متوعداً بـ"الثأر لدماء" المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وقادة عسكريين وأطفال مدرسة في ميناب.



كما كشف "مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري عن تفاصيل قال إنها تتصل بعمليات ضد القوات الأميركية في المنطقة، متحدثاً عن استهداف 160 من قوات المشاة في دبي ومقتل 100 منهم، إضافة إلى استهداف قوات في الكويت "بعشرات المسيّرات التدميرية"، وإعلان استهداف الأميركية في منطقة الشيخ عيسى بالبحرين "بصواريخ ومسيرات".



في المقابل، قال الرئيس الأميركي إن إيران "شنت هجوماً على دول الجوار" رغم أنها لم تتعرض للاعتداء من قبل تلك الدول، معتبراً أن تحقيق السلام في لم يكن ممكناً في حال السماح لطهران بتطوير برنامجها النووي والصاروخي. وأضاف أن الحرب على إيران "كان يجب شنها" في أي وقت خلال الـ47 عاماً الماضية، وأن طهران كانت ستبادر لمهاجمة الولايات المتحدة، متوقعاً أن تستمر القوات الإيرانية في إطلاق الصواريخ لبعض الوقت.



ورأى أن القدرة العسكرية لطهران "تتدهور" وأنها بدأت تعاني نقصاً في الذخيرة وقاذفات الصواريخ ومنصات إطلاقها بعد تدميرها، مؤكداً أن لدى الولايات المتحدة "كميات غير محدودة من الذخيرة" وأن الحرب قد تستمر "4 أو 5 أسابيع" أو تنتهي خلال "أيام قليلة أخرى". (الجزيرة)

Advertisement