إحاطات سرّية في الكونغرس.. إدارة ترامب تترك خيار القوات البرية "مفتوحاً" في حرب إيران

قال مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون إن كبار مستشاري الرئيس الأميركي للأمن القومي أمضوا معظم يوم الثلاثاء في تقديم حججهم للكونغرس بشأن الحرب الأميركية على ، واصفين العملية بأنها تتطور بسرعة، مع عدم استبعاد احتمال إرسال قوات أميركية.



وقدّم كل من ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين إفادات سرية لمجلس الشيوخ ثم لمجلس النواب. وقال السناتور جوش هاولي إن العملية "ضخمة" وتتغير "كل ساعة تقريباً"، فيما رأى السناتور بيل كاسيدي أنه لا يعتقد أن يخطط لنشر قوات برية، لكنه أكد أن مقدمي الإحاطة لم يستبعدوا ذلك.



وبينما أبدى الجمهوريون دعماً واسعاً لترامب، دفع التصعيد بعض أعضاء الحزب للانضمام إلى الديمقراطيين في القول إن الرئيس لا ينبغي أن يرسل قوات للقتال في الخارج من دون موافقة الكونغرس. واتهم الديمقراطيون الإدارة بعدم عرض "استراتيجية خروج" والتحذير من تكرار نموذج "حرب أبدية" على غرار العراق وأفغانستان، في وقت قالت فيه نانسي بيلوسي إن المسار مرتبط بمدى استمرار الحرب.



وفي ملف التمويل، تحدث مشرعون عن الحاجة إلى معلومات إضافية إذا طلب تمويلاً تكميلياً، مع توقع نقاش "حاد" خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، فيما قال حكيم جيفريز إن على ترامب الحصول على موافقة الكونغرس قبل أي طلب تمويل. ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ الأربعاء ومجلس النواب الخميس على قرارات تتعلق بصلاحيات خوض الحروب لمنع مواصلة مهاجمة إيران من دون إذن الكونغرس، مع إشارة النص إلى أن تجاوز "فيتو" ترامب يتطلب أغلبية الثلثين وهو ما لا يُتوقع توافره.

