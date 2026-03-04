تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إحاطات سرّية في الكونغرس.. إدارة ترامب تترك خيار القوات البرية "مفتوحاً" في حرب إيران

Lebanon 24
04-03-2026 | 00:53
A-
A+
إحاطات سرّية في الكونغرس.. إدارة ترامب تترك خيار القوات البرية مفتوحاً في حرب إيران
إحاطات سرّية في الكونغرس.. إدارة ترامب تترك خيار القوات البرية مفتوحاً في حرب إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون إن كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي أمضوا معظم يوم الثلاثاء في تقديم حججهم للكونغرس بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، واصفين العملية بأنها تتطور بسرعة، مع عدم استبعاد احتمال إرسال قوات أميركية.

وقدّم كل من وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين إفادات سرية لمجلس الشيوخ ثم لمجلس النواب. وقال السناتور الجمهوري جوش هاولي إن العملية "ضخمة" وتتغير "كل ساعة تقريباً"، فيما رأى السناتور بيل كاسيدي أنه لا يعتقد أن ترامب يخطط لنشر قوات برية، لكنه أكد أن مقدمي الإحاطة لم يستبعدوا ذلك.

وبينما أبدى الجمهوريون دعماً واسعاً لترامب، دفع التصعيد بعض أعضاء الحزب للانضمام إلى الديمقراطيين في القول إن الرئيس لا ينبغي أن يرسل قوات للقتال في الخارج من دون موافقة الكونغرس. واتهم الديمقراطيون الإدارة بعدم عرض "استراتيجية خروج" والتحذير من تكرار نموذج "حرب أبدية" على غرار العراق وأفغانستان، في وقت قالت فيه نانسي بيلوسي إن المسار مرتبط بمدى استمرار الحرب.

وفي ملف التمويل، تحدث مشرعون عن الحاجة إلى معلومات إضافية إذا طلب البيت الأبيض تمويلاً تكميلياً، مع توقع نقاش "حاد" خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، فيما قال حكيم جيفريز إن على ترامب الحصول على موافقة الكونغرس قبل أي طلب تمويل. ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ الأربعاء ومجلس النواب الخميس على قرارات تتعلق بصلاحيات خوض الحروب لمنع مواصلة مهاجمة إيران من دون إذن الكونغرس، مع إشارة النص إلى أن تجاوز "فيتو" ترامب يتطلب أغلبية الثلثين وهو ما لا يُتوقع توافره.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": الكونغرس الأميركي يتجه لمنح ترامب ما يعادل الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب يبقي خياراته مفتوحة بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إدارة ترامب تراقب الوضع في إيران ولديها خيارات عدة (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الجمهوري

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:13 | 2026-03-04
Lebanon24
05:05 | 2026-03-04
Lebanon24
04:50 | 2026-03-04
Lebanon24
04:50 | 2026-03-04
Lebanon24
04:37 | 2026-03-04
Lebanon24
04:32 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24