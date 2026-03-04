تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إحاطات سرّية في الكونغرس.. إدارة ترامب تترك خيار القوات البرية "مفتوحاً" في حرب إيران
Lebanon 24
04-03-2026
|
00:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون إن كبار مستشاري الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للأمن القومي أمضوا معظم يوم الثلاثاء في تقديم حججهم للكونغرس بشأن الحرب الأميركية
الإسرائيلية
على
إيران
، واصفين العملية بأنها تتطور بسرعة، مع عدم استبعاد احتمال إرسال قوات أميركية.
وقدّم كل من
وزير الخارجية
ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين إفادات سرية لمجلس الشيوخ ثم لمجلس النواب. وقال السناتور
الجمهوري
جوش هاولي إن العملية "ضخمة" وتتغير "كل ساعة تقريباً"، فيما رأى السناتور بيل كاسيدي أنه لا يعتقد أن
ترامب
يخطط لنشر قوات برية، لكنه أكد أن مقدمي الإحاطة لم يستبعدوا ذلك.
وبينما أبدى الجمهوريون دعماً واسعاً لترامب، دفع التصعيد بعض أعضاء الحزب للانضمام إلى الديمقراطيين في القول إن الرئيس لا ينبغي أن يرسل قوات للقتال في الخارج من دون موافقة الكونغرس. واتهم الديمقراطيون الإدارة بعدم عرض "استراتيجية خروج" والتحذير من تكرار نموذج "حرب أبدية" على غرار العراق وأفغانستان، في وقت قالت فيه نانسي بيلوسي إن المسار مرتبط بمدى استمرار الحرب.
وفي ملف التمويل، تحدث مشرعون عن الحاجة إلى معلومات إضافية إذا طلب
البيت الأبيض
تمويلاً تكميلياً، مع توقع نقاش "حاد" خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، فيما قال حكيم جيفريز إن على ترامب الحصول على موافقة الكونغرس قبل أي طلب تمويل. ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ الأربعاء ومجلس النواب الخميس على قرارات تتعلق بصلاحيات خوض الحروب لمنع مواصلة مهاجمة إيران من دون إذن الكونغرس، مع إشارة النص إلى أن تجاوز "فيتو" ترامب يتطلب أغلبية الثلثين وهو ما لا يُتوقع توافره.
وزير الخارجية
دونالد ترامب
البيت الأبيض
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الجمهوري
ديمقراطي
