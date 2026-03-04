تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

كاتس يُهدد: أي قائد إيراني يتم تعيينه لمواصلة "برنامج تدمير إسرائيل" سيكون هدفاً للتصفية

Lebanon 24
04-03-2026 | 01:52
كاتس يُهدد: أي قائد إيراني يتم تعيينه لمواصلة برنامج تدمير إسرائيل سيكون هدفاً للتصفية
قامت إسرائيل بتوجيه "تهديد بالقتل" لخليفة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي اغتيل في هجوم على طهران السبت.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء قائلا إن "كل قائد يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني لمواصلة قيادة برنامج تدمير إسرائيل، وتهديد الولايات المتحدة والعالم الحر ودول المنطقة، وقمع الشعب الإيراني، سيكون هدفا واضحا للتصفية".

وتابع كاتس على منصة "إكس": "لا يهم اسمه أو المكان الذي سيختبئ فيه".

وتابع: "أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجهنا الجيش الإسرائيلي للاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ المهمة كجزء لا يتجزأ من أهداف عملية "زئير الأسد"، الاسم الذي اختارته إسرائيل للهجوم على إيران.

وأضاف كاتس: "سنواصل العمل بكل قوة، يدا بيد شركائنا الأميركيين، لسحق قدرات النظام وتهيئة الظروف أمام الشعب الإيراني لإسقاطه واستبداله".
الولايات المتحدة

بنيامين نتنياهو

وزير الدفاع

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

نتنياهو

