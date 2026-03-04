كاتس يُهدد: أي قائد إيراني يتم تعيينه لمواصلة "برنامج تدمير إسرائيل" سيكون هدفاً للتصفية

قامت بتوجيه "تهديد بالقتل" لخليفة المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي اغتيل في هجوم على السبت.



وهدد يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء قائلا إن "كل قائد يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني لمواصلة قيادة برنامج تدمير إسرائيل، وتهديد والعالم الحر ودول المنطقة، وقمع الشعب الإيراني، سيكون هدفا واضحا للتصفية".



وتابع كاتس على منصة "إكس": "لا يهم اسمه أو المكان الذي سيختبئ فيه".



وتابع: "أنا ورئيس الوزراء وجهنا الجيش الإسرائيلي للاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ المهمة كجزء لا يتجزأ من أهداف عملية "زئير "، الاسم الذي اختارته إسرائيل للهجوم على .



وأضاف كاتس: "سنواصل العمل بكل قوة، يدا بيد شركائنا ، لسحق قدرات النظام وتهيئة الظروف أمام الشعب الإيراني لإسقاطه واستبداله".



