تشييع خامنئي ينطلق اليوم.. وهذا مكان دفنه

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الاعلام الايراني الرسمي ان تقيم مراسم تشييع وطنية لخامنئي مساء اليوم.



في السياق، أفادت تقارير إعلامية إيرانية، مساءالثلاثاء، بأن جثمان المرشد ، سيوارى الثرى في مدينة مشهد، وذلك بعد استكمال مراسم التشييع والتأبين الرسمية.



وتشير لخامنئي إلى ارتباطه الوثيق بمدينة مشهد، حيث ولد فيها عام 1939، كما يضم حرم الإمام الرضا جثمان والده، آية ، الذي دُفن في "رواق توحيد خانه".



ويترقب الشارع الإقليمي والدولي إعلان المواعيد الرسمية للمراسم، وسط توقعات بمشاركة وفود دولية وعربية واسعة في العاصمة ومشهد، حسب المصادر نفسها.

