وسط التوترات.. الدولار يكسب واليورو يخسر والطاقة تحلّق

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 3 أشهر خلال التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الأربعاء، مع ابتعاد المستثمرين عن اليورو وسط مخاوف من ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة بسبب الصراع في .



وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.1604 دولار، مواصلاً خسائره لليوم الثالث بعد أن لامس أضعف مستوى له منذ أواخر تشرين الثاني، وذلك بعد بيانات صدرت الثلاثاء وأظهرت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في شباط، قبل بدء الصراع مع .



وقال سارافيلوس، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في دويتشه بنك، إن تأثيرات الحرب على اليورو مقابل الدولار تختزل في "شيء واحد: الطاقة"، مشيراً إلى "صدمة سلبية في المعروض" تشكل ضريبة مباشرة على تُدفع بالدولار إلى المنتجين الأجانب.



وشهدت الأسواق الثلاثاء تحولاً حاداً لتجنب المخاطر، إذ ضغطت مخاوف التضخم على الأسهم والسندات بعد قصف إسرائيلي وأميركي لأهداف في إيران، ما دفع المستثمرين للتهافت على النقد. وقفزت أسعار والغاز مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط بسبب الحرب، وتوقف الملاحة في الخليج، وإجبار قطر والعراق على وقف الإنتاج بعد هجمات على السفن ومنشآت الطاقة، وفق ما ورد في النص.



واستقر مؤشر الدولار عند 99.103، وهو أعلى مستوى منذ 28 تشرين الثاني. وتراجع الدولار 0.1% أمام الين إلى 157.555، وانخفض 0.1% أمام اليوان إلى 6.9139 في التعاملات الخارجية. كما هبط الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7028 رغم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع التي فاقت التوقعات، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5886، وهبط الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3340 دولار.



وفي العملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين 0.7% إلى 68533.21 دولار، وصعدت إيثر 1.1% إلى 1990.99 دولار.

