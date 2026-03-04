إسرائيل تخطط لمواصلة الهجمات على إيران لمدة أسبوع أو أسبوعين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن الجيش يخطط لمواصلة الهجوم على لأسبوع أو أسبوعين على الأقل، استنادًا لتصريحات عسكريين إسرائيليين.



وقال موقع "تايمز أوف ": "يخطط الجيش لأسبوع أو أسبوعين من العمليات في إيران التي يهدف من خلالها إلى استهداف الآلاف من أهداف النظام ".



وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز " آي" أسقطت طائرة إيرانية من طراز "ياك-130"، في أول اشتباك جوي بين الطائرات المقاتلة منذ اندلاع الحرب الحالية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".





ووفقًا للجيش الإسرائيلي، وقع الاشتباك بعد ظهر الأحد عندما كانت طائرتان إيرانيتان، من طراز F4 وF5، على المدرج تستعدان للإقلاع، حيث استهدفتهما قوات الدفاع قبل لحظات من إقلاعهما.

Advertisement