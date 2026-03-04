تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إسرائيل تخطط لمواصلة الهجمات على إيران لمدة أسبوع أو أسبوعين

Lebanon 24
04-03-2026 | 08:10
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن الجيش يخطط لمواصلة الهجوم على إيران لأسبوع أو أسبوعين على الأقل، استنادًا لتصريحات عسكريين إسرائيليين. 

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل": "يخطط الجيش الإسرائيلي لأسبوع أو أسبوعين من العمليات في إيران التي يهدف من خلالها إلى استهداف الآلاف من أهداف النظام الإيراني".

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35 آي" أسقطت طائرة إيرانية من طراز "ياك-130"، في أول اشتباك جوي بين الطائرات المقاتلة منذ اندلاع الحرب الحالية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".


ووفقًا للجيش الإسرائيلي، وقع الاشتباك بعد ظهر الأحد عندما كانت طائرتان إيرانيتان، من طراز F4 وF5، على المدرج تستعدان للإقلاع، حيث استهدفتهما قوات الدفاع الإسرائيلية قبل لحظات من إقلاعهما.
