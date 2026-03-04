حادثة مُرعبة داخل مستشفى في أميركا... وضعت طفلها ومن ثمّ أطلق زوجها النار عليها وانتحر

كشفت الشرطة الأميركية، ملابسات جريمة قتل شهدها مستشفى بروكوود في هوم وود في ، عندما أقدم شاب على إطلاق النار على زوجته بعد ولادتها مباشرة، ومن ثمّ ينتحر، وأشارت إلى أنّها عثرت على الزوجين جثتين مصابتين بطلقات نارية.



وبحسب تقرير WVTM، فإن الضحيتين هما بريشوس ، وزوجها كيناث تيري .

وأوضح تقرير الطبيب الشرعي أن جونسون تعرضت لعدة طلقات بعد ولادتها لطفل حديث الولادة.



وقالت والدة تيري إن الزوجين كانا يمران بمشاكل زوجية، لكنها لم تكن تعلم أن ابنها قد يكون عنيفًا. (ارم نيوز)