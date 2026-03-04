لمواجهة الهجمات الإيرانية... البحرين تفتح باب التطوع

أعلنت للتطوع في ، عن فتح باب التطوع لمواجهة الهجمات على .



وأضافت الوكالة أنه "على الراغبين في التطوع التسجيل في حملة: "البحرين بخير.. دام إنتوا أهلها" عبر منصة التطوع الوطنية volunteer.gov.bh، حيث تم تحديد مجالات التطوع التي يمكن المساهمة فيها، وتشمل المجالات الصحية والهندسية واللوجستية والإدارية والرقابية، وغيرها من المجالات حسب الاحتياجات الوطنية".



وأشارت إلى أنه "سيتم التواصل مع المتقدمين وفقًا لمجالات الدعم المطلوبة، حرصًا على تنظيم المشاركة الوطنية وضمان فاعليتها". (سكاي نيوز)

Advertisement