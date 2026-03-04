هيغسيث عن إيران: انتهى أمرهم

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، إن "تنتصر على " في الحرب التي بدأت السبت، معتبرا أن النظام "انتهى".



وتحدث هيغسيث في عن إيران قائلا: "انتهى أمرهم"، مضيفا: "نضربهم وهم ساقطون أرضا"، مؤكدا أن "أميركا تنتصر على إيران".

وتابع الوزير الأميركي: "لا توجد أنصاف حلول، ولن نسمح لإيران بأن تراوغ أو تماطل".



وأشار هيغسيث إلى أن "كبار الإيرانيين قتلوا، وخلفاؤهم إما مفقودون أو مختبئون".

وفي ما يتعلق بسير العمليات الحربية، قال هيغسيث: "ننفيذ العملية في أكمل وجه كما نفذنا العملية في قبل سنوات".



ولفت إلى أنه "في عدة أيام تمكنا من السيطرة الكاملة على المجال الجوي الإيراني"، مشيرا إلى أن "كل أنواع الطائرات الأميركية تحلق في أجواء إيران وتشن عمليات القصف".



وتابع هيغسيث: "نسيطر على الممرات البحرية والمجال الجوي لإيران ونتحكم بمصيرها"، مؤكدا أنه "تم تدمير البحرية بالكامل".



ولفت إلى أن "غواصة أميركية أغرقت سفينة حربية إيرانية باستخدام طوربيد في المحيط الهندي"، في الحادث الذي أعلنت عنه سريلانكا، حيث كانت السفينة قرب ساحلها.



وعن العمليات العسكرية المقبلة، قال هيغسيث: "المزيد من الأمواج قادمة ونحن في البداية فقط. المزيد من القوات في طريقها للوصول. سنزيد قدراتنا القتالية في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أنه "مرت 4 أيام فقط ولا يزال أمامنا وقت، وكانت النتائج مذهلة بل تاريخية".



وأوضح أن "الولايات المتحدة ستستخدم مخزونا غير محدود من القنابل الجاذبية الدقيقة"، متحدثا عن "إمكانية إدامة العمليات العسكرية بكل سهولة. نحن من نحدد الشروط".



كما نوه وزير الحرب الأميركي إلى أن "قائد الوحدة الإيرانية التي خططت لاغتيال الرئيس الأميركي تم قتله". (سكاي نيوز عربية)