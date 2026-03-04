"على طريقتها الخاصة"... ميغان ماركل تُخطّط للعودة إلى بريطانيا بعد 4 سنوات من الغياب

تستعدّ دوقة ساسكس ، لعودة مرتقبة إلى المتحدة بعد غياب دام قرابة أربعة أعوام، منذ مشاركتها في جنازة إليزابيث الثانية في أيلول 2022.



وبحسب تقارير إعلامية، فإن الزيارة المنتظرة لن تكون عادية، بل تخطط لها بعناية لتكون "على طريقتها الخاصة".



والعودة المحتملة تتزامن مع توجه زوجها الأمير هاري إلى مدينة في المقبل، للمشاركة في إطلاق فعاليات ألعاب "إنفيكتوس" التي ستستضيفها المدينة عام 2027. (ارم نيوز)



