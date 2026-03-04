تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد حادثة الصاروخ البالستيّ... تركيا تستدعي السفير الإيرانيّ
Lebanon 24
04-03-2026
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر دبلوماسيّ لوكالة "
رويترز
"، أنّ
تركيا
استدعت السفير الإيرانيّ في
أنقرة
، بسبب إطلاق صاروخ باليستيّ باتّجاه الأراضي التركيّة.
وكان "
الناتو
" أسقط الصاروخ، الذي كان متّجهاً إلى تركيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات التي طالت المملكة
Lebanon 24
الخارجية السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات التي طالت المملكة
04/03/2026 18:37:42
04/03/2026 18:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هولندا تستدعي السفير الإيراني لهذا السبب
Lebanon 24
هولندا تستدعي السفير الإيراني لهذا السبب
04/03/2026 18:37:42
04/03/2026 18:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني في لندن على خلفية عنف الاحتجاجات
Lebanon 24
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني في لندن على خلفية عنف الاحتجاجات
04/03/2026 18:37:42
04/03/2026 18:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاحتجاجات
Lebanon 24
فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاحتجاجات
04/03/2026 18:37:42
04/03/2026 18:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الإيراني
دبلوماسي
الإيراني
رويترز
الناتو
التركي
أنقرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
قطر لإيران: الاستهداف طال مناطق مدنية ولن يمرّ من دون رد!
Lebanon 24
قطر لإيران: الاستهداف طال مناطق مدنية ولن يمرّ من دون رد!
11:24 | 2026-03-04
04/03/2026 11:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية من وإلى بيروت وتل أبيب
Lebanon 24
تمديد تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية من وإلى بيروت وتل أبيب
11:12 | 2026-03-04
04/03/2026 11:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنفد "صواريخ إيران"؟ إقرأوا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
هل ستنفد "صواريخ إيران"؟ إقرأوا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
11:00 | 2026-03-04
04/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني بالعربيّة لترامب: القصة لم تنتهِ بعد
Lebanon 24
لاريجاني بالعربيّة لترامب: القصة لم تنتهِ بعد
10:47 | 2026-03-04
04/03/2026 10:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ خياليّ... كم يُكلّف إجلاء عائلة صغيرة من دبي؟
Lebanon 24
مبلغٌ خياليّ... كم يُكلّف إجلاء عائلة صغيرة من دبي؟
10:39 | 2026-03-04
04/03/2026 10:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:24 | 2026-03-04
قطر لإيران: الاستهداف طال مناطق مدنية ولن يمرّ من دون رد!
11:12 | 2026-03-04
تمديد تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية من وإلى بيروت وتل أبيب
11:00 | 2026-03-04
هل ستنفد "صواريخ إيران"؟ إقرأوا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
10:47 | 2026-03-04
لاريجاني بالعربيّة لترامب: القصة لم تنتهِ بعد
10:39 | 2026-03-04
مبلغٌ خياليّ... كم يُكلّف إجلاء عائلة صغيرة من دبي؟
10:30 | 2026-03-04
وسط الحرب... صحيفة إسرائيليّة تكشف ما قام به نتنياهو
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 18:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 18:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 18:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24