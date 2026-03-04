مبلغٌ خياليّ... كم يُكلّف إجلاء عائلة صغيرة من دبي؟

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن تكلفة إجلاء عائلة واحدة مكونة من شخصين بالغين وطفلين من دبي على متن رحلة خاصة قد تصل إلى 250 ألف دولار، على خلفية التصعيد العسكري المتصاعد.



ونقلت الصحيفة عن إحدى شركات التأمين قولها: "بلغ إجمالي تكلفة إجلاء عائلة واحدة مكونة من شخصين بالغين وطفلين 250 ألف دولار للموظفين الذين استخدموا في النهاية طائرات خاصة".



وأشار التقرير إلى أن تكلفة الرحلات المستأجرة تضاعفت تقريبا منذ عطلة نهاية الأسبوع، مع تدفق الشركات على إجلاء موظفيها من دبي، حيث تدفع حاليا "مئات أو حتى آلاف الدولارات" لتأمين مغادرة موظفيها. (روسيا اليوم)

