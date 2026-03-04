تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لاريجاني بالعربيّة لترامب: القصة لم تنتهِ بعد
Lebanon 24
04-03-2026
|
10:47
أشار رئيس
الأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني
، الى ان "الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
أدخل الشعب الأميركي في حرب ظالمة مع
إيران
، نتيجة اندفاعات رئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتنياهو
وتصرفاته الهزلية".
وتابع لاريجاني في تصريح له باللغة العربية عبر "إكس": "فليحاسب نفسه اليوم: بعد سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأميركية خلال هذه الأيام القليلة، هل ما زال الشعار "أميركا أولاً"، أم أصبح "
إسرائيل
أولاً"؟".
واكد لاريجاني ان "القصة لم تنته بعد، وإن استشهاد الإمام
خامنئي
سيكون له عليكم ثمن باهظ بإذن الله".
