لاريجاني بالعربيّة لترامب: القصة لم تنتهِ بعد

‏أشار رئيس ، الى ان "الرئيس أدخل الشعب الأميركي في حرب ظالمة مع ، نتيجة اندفاعات رئيس الوزراء الاسرائيلي وتصرفاته الهزلية".



وتابع لاريجاني في تصريح له باللغة العربية عبر "إكس": "فليحاسب نفسه اليوم: بعد سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأميركية خلال هذه الأيام القليلة، هل ما زال الشعار "أميركا أولاً"، أم أصبح " أولاً"؟".



واكد لاريجاني ان "القصة لم تنته بعد، وإن استشهاد الإمام سيكون له عليكم ثمن باهظ بإذن الله".

