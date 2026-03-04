تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الرئيس الايراني: طهران تحترم سيادة الدول الصديقة والجارة
Lebanon 24
04-03-2026
|
11:45
قال
الرئيس الإيراني
،
مسعود بزشكيان
، اليوم الأربعاء، إن بلاده سعت إلى تجنب الحرب، إلا أن "الهجوم الأميركي والإسرائيلي لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع"، مؤكداً أن
إيران
تحركت انطلاقاً من حقها في حماية أمنها وسيادتها.
وأضاف أن أمن المنطقة واستقرارها "يجب أن يتحققا بجهود جميع دولها"، مشدداً على أن
طهران
تحترم سيادة الدول الصديقة والجارة.
