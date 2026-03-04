الرئيس الايراني: طهران تحترم سيادة الدول الصديقة والجارة

قال ، ، اليوم الأربعاء، إن بلاده سعت إلى تجنب الحرب، إلا أن "الهجوم الأميركي والإسرائيلي لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع"، مؤكداً أن تحركت انطلاقاً من حقها في حماية أمنها وسيادتها.



وأضاف أن أمن المنطقة واستقرارها "يجب أن يتحققا بجهود جميع دولها"، مشدداً على أن تحترم سيادة الدول الصديقة والجارة.

