بريطانيا تسحب مؤقتًا موظفين وعائلاتهم من سفارتها في البحرين

قالت اليوم الأربعاء أنها سحبت مؤقتا عددا من موظفيها وعائلاتهم من سفارتها في البحرين كإجراء احترازي، في ظل تصعيد حملتها العسكرية ضد .



وأضافت الحكومة أن السفارة في البحرين تواصل عملها.



وأمس الثلاثاء، قالت ، إنها أمرت بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الضروريين للحالات الطارئة وأفراد أسرهم من البحرين والعراق والأردن، بحسب " ".



يأتي هذا في الوقت الذي تراقب فيه القوى الغربية المخاطر الأمنية المرتبطة بالصراع مع .



وكانت السفارة الأمريكية في قد تعرضت لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين نتج عنه حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.



