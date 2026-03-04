تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

انفجارات جديدة في أربيل قرب مطار المدينة وقوات أميركية

Lebanon 24
04-03-2026 | 13:40
انفجارات جديدة في أربيل قرب مطار المدينة وقوات أميركية
انفجارات جديدة في أربيل قرب مطار المدينة وقوات أميركية photos 0
سُمع دوي انفجارات جديدة ليل الأربعاء في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس".

وتركزت الأصوات القوية بالقرب من مطار أربيل حيث تتمركز قوات أمريكية في إطار التحالف ضد المتشددين الذي تقوده واشنطن.

وعلى مدى الأيام الأخيرة، استهدفت المدينة التي تضم أيضا قنصلية أمريكية، بهجمات من طائرات مسيّرة، تمّ اعتراض غالبيتها.

وفي سياق متصل أُسقطت طائرتان مسيرتان مساء الأربعاء قرب مطار بغداد الدولي، بعد ساعات من وقوع هجوم مماثل، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان.

وقال مصدر أمني عراقي "أُسقطت طائرتان مسيرتان قرب مطار بغداد، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية". وأكد مصدر أمني آخر في بغداد وقوع الحادث.

يضم المطار قاعدة عسكرية تستضيف فريقا للدعم اللوجستي يتبع للسفارة الأمريكية، وكان يضم قوات من التحالف بقيادة الولايات المتحدة إبان غزو العراق عام 2003. 
(ارم نيوز)
 
مطار بغداد الدولي

الولايات المتحدة

إقليم كردستان

قاعدة عسكرية

مطار بغداد

مطار أربيل

الأمريكية

ارم نيوز

