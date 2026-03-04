انفجارات جديدة في أربيل قرب مطار المدينة وقوات أميركية

سُمع دوي انفجارات جديدة ليل الأربعاء في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان
بشمال العراق
، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس".
وتركزت الأصوات القوية بالقرب من مطار أربيل
حيث تتمركز قوات أمريكية في إطار التحالف ضد المتشددين الذي تقوده واشنطن
.
وعلى مدى الأيام الأخيرة، استهدفت المدينة التي تضم أيضا قنصلية أمريكية، بهجمات من طائرات مسيّرة، تمّ اعتراض غالبيتها.
وفي سياق متصل أُسقطت طائرتان مسيرتان مساء الأربعاء قرب مطار بغداد الدولي
، بعد ساعات من وقوع هجوم مماثل، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان.
وقال مصدر أمني عراقي
"أُسقطت طائرتان مسيرتان قرب مطار بغداد
، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية". وأكد مصدر أمني آخر في بغداد
وقوع الحادث.
يضم المطار قاعدة عسكرية
تستضيف فريقا للدعم اللوجستي يتبع للسفارة الأمريكية
، وكان يضم قوات من التحالف بقيادة الولايات المتحدة
إبان غزو العراق عام 2003.
(ارم نيوز)