انفجارات جديدة في أربيل قرب مطار المدينة وقوات أميركية

سُمع دوي انفجارات جديدة ليل الأربعاء في مدينة أربيل عاصمة بشمال ، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس".وتركزت الأصوات القوية بالقرب من حيث تتمركز قوات أمريكية في إطار التحالف ضد المتشددين الذي تقوده .وعلى مدى الأيام الأخيرة، استهدفت المدينة التي تضم أيضا قنصلية أمريكية، بهجمات من طائرات مسيّرة، تمّ اعتراض غالبيتها.وفي سياق متصل أُسقطت طائرتان مسيرتان مساء الأربعاء قرب ، بعد ساعات من وقوع هجوم مماثل، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان.وقال مصدر أمني "أُسقطت طائرتان مسيرتان قرب ، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية". وأكد مصدر أمني آخر في وقوع الحادث.يضم تستضيف فريقا للدعم اللوجستي يتبع للسفارة ، وكان يضم قوات من التحالف بقيادة إبان غزو العراق عام 2003.(ارم نيوز)