عربي-دولي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ باليستي نحو أجوائها
Lebanon 24
04-03-2026
|
13:56
استدعت الخارجية
التركية
سفير
إيران
لدى أنقرة، محمد حسن حبيب الله زادة، حيث أعربت له عن استيائها بعد إطلاق صاروخ باليستي من إيران ورُصد متجها نحو الأجواء التركية قبل أن يتم تحييده، وفق ما نقلته "الأناضول".
وذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، أنه تم إبلاغ السفير حبيب الله زاده خلال استدعائه إلى مقر الوزارة، استياء
تركيا
وقلقها حيال الحادث.
وكانت
وزارة الدفاع
التركية قد أعلنت سابقا تحييد صاروخ باليستي أطلق من إيران ورصد متجها نحو المجال الجوي
التركي
بواسطة عناصر الدفاع الجوي والصاروخي لحلف شمال الأطلسي المنتشرة في شرق المتوسط.
وفي وقت سابق
من اليوم
، نقل
وزير الخارجية
هاكان فيدان إلى نظيره
الإيراني
احتجاج أنقرة على الصاروخ الباليستي، خلال مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدر أن فيدان أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال المكالمة، بضرورة تجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق الصراع.
من جهتها، قالت أليسون هارت، المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي، إن الحلف يندد باستهداف إيران لتركيا.
وأضافت: "ندين استهداف إيران لتركيا. يقف حلف شمال الأطلسي بحزم مع كل الحلفاء ومنهم تركيا، في وقت تواصل فيه إيران هجماتها العشوائية على المنطقة. وضعنا للدفاع والردع يظل قويا على كل الأصعدة بما يشمل ما يتعلق بالدفاع الجوي والصاروخي".
