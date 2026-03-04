الجيش الأميركي يعلن مقتل مسؤول إيراني متورط بمحاولة اغتيال ترامب

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، أنّه قتل مسؤولًا إيرانيًا كان يقود وحدة متورطة في محاولة اغتيال مزعومة للرئيس السابق .



وجاء هذا الإعلان خلال تحديث أجرته الأميركية (البنتاغون) حول العمليات الجارية ضمن الصراع المستمر منذ أربعة أيام مع ، من دون هوية المسؤول في البداية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ القتيل هو رحمن مقدم، رئيس قسم العمليات الخاصة في ، والمسؤول عن التخطيط لمحاولة اغتيال قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد أبلغت الرئيس الأميركي بذلك خلال الساعات الماضية.