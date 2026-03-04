الجيش الأميركي يعلن مقتل مسؤول إيراني متورط بمحاولة اغتيال ترامب

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، أنّه قتل مسؤولًا إيرانيًا كان يقود وحدة متورطة في محاولة اغتيال مزعومة للرئيس السابق دونالد ترامب. وجاء هذا الإعلان خلال تحديث أجرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حول العمليات الجارية ضمن الصراع المستمر منذ أربعة أيام مع إيران، من دون الكشف عن هوية المسؤول الإيراني في البداية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ القتيل هو رحمن مقدم، رئيس قسم العمليات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن التخطيط لمحاولة اغتيال ترامب قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد أبلغت إسرائيل الرئيس الأميركي بذلك خلال الساعات الماضية.