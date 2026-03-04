تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن مقتل مسؤول إيراني متورط بمحاولة اغتيال ترامب

Lebanon 24
04-03-2026 | 12:29
أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، أنّه قتل مسؤولًا إيرانيًا كان يقود وحدة متورطة في محاولة اغتيال مزعومة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاء هذا الإعلان خلال تحديث أجرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حول العمليات الجارية ضمن الصراع المستمر منذ أربعة أيام مع إيران، من دون الكشف عن هوية المسؤول الإيراني في البداية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ القتيل هو رحمن مقدم، رئيس قسم العمليات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن التخطيط لمحاولة اغتيال ترامب قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد أبلغت إسرائيل الرئيس الأميركي بذلك خلال الساعات الماضية.


وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بالقتل، الذي قال إنه وقع أمس الثلاثاء، مع أنه أكد أن المسؤول الإيراني لم يكن الهدف الأساس للحرب.


وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي: "تعقبنا وقتلنا قائد وحدة حاولت اغتيال الرئيس ترامب. حاولت إيران قتل الرئيس ترامب، لكن الرئيس ترامب كان له الكلمة الأخيرة".


ووجهت وزارة العدل الأميركية، في 2024، تهمة إلى رجل إيراني على صلة بعملية مزعومة أمر بها الحرس الثوري الإيراني لاغتيال ترامب، الذي كان الرئيس المنتخب حينها قبل تسلمه مهام الرئيس مطلع العام الماضي. (آرم نيوز) 

