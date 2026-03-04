مقتل عنصرين من كتائب حزب الله في قصف جنوبي العراق

قُتل عنصران من " " إثر ضربة استهدفت سيارة كانت تُقلهما في جنوب ، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" الأربعاء عن مصدر في الفصيل الموالي لإيران.





وأضاف المصدر: "قتل اثنان من عناصر كتائب حزب الله جراء قصف استهدف... سيارة كانت تقلهما قرب جرف الصخر" حيث ينتشر الفصيل في قاعدة تابعة للحشد الشعبي ، تعرضت للقصف مراراً منذ بدء الحرب في .





وفي وقت سابق ، أعلنت مصادر ، أن الجيش الأميركي شن ضربات على مقرات تابعة لـ "الحشد الـشعبي" في ديالى والقائم والسماوة.





Advertisement