Advertisement

عربي-دولي

مقتل عنصرين من كتائب حزب الله في قصف جنوبي العراق

Lebanon 24
04-03-2026 | 15:18
مقتل عنصرين من كتائب حزب الله في قصف جنوبي العراق
مقتل عنصرين من كتائب حزب الله في قصف جنوبي العراق photos 0
قُتل عنصران من "كتائب حزب الله" إثر ضربة استهدفت سيارة كانت تُقلهما في جنوب العراق، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" الأربعاء عن مصدر في الفصيل الموالي لإيران.


وأضاف المصدر: "قتل اثنان من عناصر كتائب حزب الله جراء قصف استهدف... سيارة كانت تقلهما قرب جرف الصخر" حيث ينتشر الفصيل في قاعدة تابعة للحشد الشعبي العراقي، تعرضت للقصف مراراً منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط


وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر عراقية، أن الجيش الأميركي شن ضربات على مقرات تابعة لـ "الحشد الـشعبي" في ديالى والقائم والسماوة.

مواضيع ذات صلة
أ ف ب: مقتل عنصرين من كتائب حزب الله في قصف في جنوب العراق
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر: غارة على قاعدة تنتشر فيها كتائب حزب الله العراقي جنوب بغداد
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل أربعة من عناصر "الحشد الشعبي" في ضربة على مقرهم في وسط العراق
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من "حزب الله" في بلدة مركبا جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
أيضاً في عربي-دولي
Lebanon24
16:07 | 2026-03-04
Lebanon24
16:00 | 2026-03-04
Lebanon24
15:48 | 2026-03-04
Lebanon24
15:00 | 2026-03-04
Lebanon24
13:56 | 2026-03-04
Lebanon24
13:40 | 2026-03-04
فيديو
