Najib Mikati
عربي-دولي

اجتماع وزاري طارئ خليجي – أوروبي لبحث الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها الإقليمية والدولية

Lebanon 24
04-03-2026 | 15:48
اجتماع وزاري طارئ خليجي – أوروبي لبحث الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها الإقليمية والدولية
يُعقد غدًا الخميس اجتماع وزاري طارئ خليجي – أوروبي، لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، ومواكبة التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه سيعقد غدًا الخميس، الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي، لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة معالي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية الاتصال المرئي. 


وأشار البديوي إلى أن هذا الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.


وأكد أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإدانة الهجمات الإيرانية الغادرة التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقار الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فورًا، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
