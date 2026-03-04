اجتماع وزاري طارئ خليجي – أوروبي لبحث الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها الإقليمية والدولية

يُعقد غدًا الخميس اجتماع وزاري طارئ خليجي – ، لبحث تداعيات الاعتداءات على دول مجلس التعاون، ومواكبة التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.





ونقلت (واس) عن جاسم بن محمد البديوي، لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه سيعقد غدًا الخميس، الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي، لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية بدول ، وبمشاركة معالي الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية الاتصال المرئي.





وأشار البديوي إلى أن هذا الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.





وأكد أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإدانة الهجمات الإيرانية الغادرة التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقار الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فورًا، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

Advertisement