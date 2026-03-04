"حزب الله" العراقي يتوعّد مصالح الدول المشاركة بالحرب الإيرانية

صدر عن " الإسلامية في – الإعلام الحربي" بيان حذّرت فيه من انخراط دول أوروبية في أي مواجهة عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية ، معتبرةً أن مشاركة هذه الدول في الحرب سيجعل قواتها ومصالحها في العراق والمنطقة أهدافًا مشروعة.



وجاء في البيان أنّ "قوى الاستكبار تحاول إخماد شعلة عزّة الأحرار وفرض هيمنتها على إرادة الشعوب"، متّهمًا ما وصفه بالعدو الصهيوني الأميركي بحشد حلفائه للتحرك ضد ومحور المقاومة في المنطقة.



وأضاف البيان أنّ "أي دولة تشارك في هذه المواجهة إلى جانب وإسرائيل ستُعدّ عدوًا لشعوب المنطقة ومقدساتها"، محذّرًا من أن "مصالحها وقواتها في العراق والمنطقة ستكون عرضة للاستهداف ردًا على تورطها في هذا العدوان"، بحسب ما ورد في البيان.

