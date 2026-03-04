تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

"حزب الله" العراقي يتوعّد مصالح الدول المشاركة بالحرب الإيرانية

Lebanon 24
04-03-2026 | 19:46
حزب الله العراقي يتوعّد مصالح الدول المشاركة بالحرب الإيرانية
صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق – الإعلام الحربي" بيان حذّرت فيه من انخراط دول أوروبية في أي مواجهة عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرةً أن مشاركة هذه الدول في الحرب سيجعل قواتها ومصالحها في العراق والمنطقة أهدافًا مشروعة.

وجاء في البيان أنّ "قوى الاستكبار تحاول إخماد شعلة عزّة الأحرار وفرض هيمنتها على إرادة الشعوب"، متّهمًا ما وصفه بالعدو الصهيوني الأميركي بحشد حلفائه للتحرك ضد إيران ومحور المقاومة في المنطقة.

وأضاف البيان أنّ "أي دولة تشارك في هذه المواجهة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ستُعدّ عدوًا لشعوب المنطقة ومقدساتها"، محذّرًا من أن "مصالحها وقواتها في العراق والمنطقة ستكون عرضة للاستهداف ردًا على تورطها في هذا العدوان"، بحسب ما ورد في البيان.
الولايات المتحدة

الإيرانية

الإيراني

المقاومة

الجمهوري

إسرائيل

العراقي

