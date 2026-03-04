تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

عنف داخل جلسة مجلس الشيوخ بعد الاحتجاج على الحرب ضد إيران

Lebanon 24
04-03-2026 | 22:29
عنف داخل جلسة مجلس الشيوخ بعد الاحتجاج على الحرب ضد إيران
عنف داخل جلسة مجلس الشيوخ بعد الاحتجاج على الحرب ضد إيران photos 0
شهدت جلسة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي حادثة توتر بعدما اعترض أحد قدامى مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) على السياسات العسكرية المطروحة، معتبراً أن ما يجري هو "حرب من أجل إسرائيل

ويُظهر مقطع فيديو من داخل القاعة أن السيناتور الأميركي تيم شيهي هاجم المحتج قبل تدخل عناصر الأمن. بعدها أقدم عناصر الحماية على توقيفه بالقوة داخل الجلسة واقتياده إلى خارج القاعة.

وخلال عملية الاعتقال، تعرّض الرجل لعنف أدى إلى كسر في يده، فيما سُمِع وهو يصرخ "الحرية لفلسطين". كما عبّر متضامنون داخل القاعة عن رفضهم إرسال القوات الاميركية إلى حرب مع إيران، مؤكدين أنهم لا يدعمون إسرائيل ولا يريدون أن يُزجّ بالجنود الأميركيين في حرب ليست حربهم.


وأثار المشهد تفاعلاً واسعاً، إذ اعتبره متابعون مؤشراً على تصاعد الغضب داخل شريحة من المجتمع الأمريكي الرافضة لتوسيع الانخراط العسكري في الشرق الأوسط، وخصوصاً في مواجهة إيران. كما أعاد الحادث طرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، في ظل التعامل العنيف مع احتجاج معارض للحرب في بلد يقدّم نفسه بوصفه نموذجاً للحريات العامة.
مجلس الشيوخ الأميركي

لجنة القوات المسلحة

الشرق الأوسط

مشاة البحرية

مجلس الشيوخ

الأميركيين

الأمريكية

الاميركي

