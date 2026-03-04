عنف داخل جلسة مجلس الشيوخ بعد الاحتجاج على الحرب ضد إيران

شهدت جلسة في حادثة توتر بعدما اعترض أحد قدامى (المارينز) على السياسات العسكرية المطروحة، معتبراً أن ما يجري هو "حرب من أجل "



ويُظهر مقطع فيديو من داخل القاعة أن السيناتور الأميركي تيم شيهي هاجم المحتج قبل تدخل عناصر الأمن. بعدها أقدم عناصر الحماية على توقيفه بالقوة داخل الجلسة واقتياده إلى خارج القاعة.



وخلال عملية الاعتقال، تعرّض الرجل لعنف أدى إلى كسر في يده، فيما سُمِع وهو يصرخ "الحرية لفلسطين". كما عبّر متضامنون داخل القاعة عن رفضهم إرسال القوات الاميركية إلى حرب مع ، مؤكدين أنهم لا يدعمون إسرائيل ولا يريدون أن يُزجّ بالجنود في حرب ليست حربهم.





وأثار المشهد تفاعلاً واسعاً، إذ اعتبره متابعون مؤشراً على تصاعد الغضب داخل شريحة من المجتمع الأمريكي الرافضة لتوسيع الانخراط العسكري في ، وخصوصاً في مواجهة إيران. كما أعاد الحادث طرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، في ظل التعامل العنيف مع احتجاج معارض للحرب في بلد يقدّم نفسه بوصفه نموذجاً للحريات العامة.

Advertisement