عربي-دولي
في اليوم السادس من الحرب.. الجيش الاسرائيلي: هذا ما تم استهدافه في ايران
Lebanon 24
04-03-2026
|
22:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
إن القوات
الإسرائيلية
تواصل هجومها على
إيران
لليوم الخامس ضمن عملية "زئير
الأسد
"، مؤكدا أن الجيش ينفذ ضربات مكثفة ضد ما وصفه بـ"نظام الإرهاب
الإيراني
".
وأوضح المتحدث في إحاطة صحفية أن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ انطلاق العملية بتفكيك طبقات الدفاع
الإيرانية
عبر استهداف أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ أرض–جو وعدد من الأهداف العسكرية الأخرى.
وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن خلال 24 ساعة من تحقيق تفوق جوي وفتح الطريق نحو العمق الإيراني وصولا إلى
طهران
، مشيرا إلى استمرار استهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تشكل تهديدا لإسرائيل.
وقال المتحدث إن الضربات الإسرائيلية أدت حتى الآن إلى مهاجمة وتدمير وإخراج نحو 300 منظومة دفاع جوي وصواريخ باليستية إيرانية عن الخدمة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع مرتبطة بالمنظومة النووية الإيرانية، إضافة إلى منشآت مرتبطة بصناعة الأسلحة ومنظومة إنتاج الوسائل القتالية الاستراتيجية.
وأضاف أن العمليات شملت أيضا تصفية عدد من
القادة
البارزين في النظام الإيراني بناء على معلومات استخباراتية.
ضربات في طهران
وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم منذ بداية العملية أكثر من 220 هدفا داخل طهران.
وقال إن مقاتلات إسرائيلية قصفت، الأربعاء، مجمعا عسكريا في منطقة سافاريا شرق طهران، يضم مقرات قال إنها استخدمت لإدارة عمليات ضد
إسرائيل
وقمع المواطنين الإيرانيين.
