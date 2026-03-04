تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

من المتوسط.. هكذا تضغط واشنطن على طهران

Lebanon 24
04-03-2026 | 22:51
من المتوسط.. هكذا تضغط واشنطن على طهران
قالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" إن مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تواصل تنفيذ عمليات ضد إيران على مدار الساعة من البحر المتوسط.
وأضافت القيادة أنه مع وجود مجموعة حاملة طائرات أميركية أخرى في الشرق الأوسط، فإن القوات الأميركية تضغط على إيران من البحر.

وكانت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد آر فورد" قد وصلت في 27 شباط إلى إسرائيل، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أظهرته مشاهد مصورة نقلتها وكالة رويترز.

وتعد "يو إس إس جيرالد آر فورد" أكبر سفينة حربية بنيت في التاريخ، إذ يبلغ طولها 337 مترا، وعرضها 78 مترا، وارتفاعها 76 مترا، بينما تصل إزاحتها عند الحمولة الكاملة إلى نحو 100 ألف طن.
