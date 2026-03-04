من المتوسط.. هكذا تضغط واشنطن على طهران

قالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" إن مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس " تواصل تنفيذ عمليات ضد مدار الساعة من .

وأضافت القيادة أنه مع وجود مجموعة حاملة طائرات أميركية أخرى في ، فإن القوات الأميركية تضغط على من البحر.



وكانت حاملة الطائرات الأميركية " آر فورد" قد وصلت في 27 شباط إلى ، وسط تصاعد التوتر بين وإيران، وفق ما أظهرته مشاهد مصورة نقلتها وكالة .



وتعد "يو إس إس جيرالد آر فورد" أكبر سفينة حربية بنيت في التاريخ، إذ يبلغ طولها 337 مترا، وعرضها 78 مترا، وارتفاعها 76 مترا، بينما تصل إزاحتها عند الحمولة الكاملة إلى نحو 100 ألف طن.