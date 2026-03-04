تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد انتهاء الحرب.. ترامب يدرس دور الولايات المتحدة في إيران
Lebanon 24
04-03-2026
|
23:00
قالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولاين ليفيت، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ومستشاريه يبحثون الدور الذي قد تلعبه
الولايات المتحدة
في
إيران
بعد انتهاء الحملة العسكرية المشتركة مع
إسرائيل
.
وأضافت ليفيت للصحفيين أن الرئيس الأميركي "يدرس هذا الأمر بجدية ويناقشه مع مستشاريه وفريقه للأمن القومي"، مؤكدة أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على نجاح العملية العسكرية الجارية.
وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تراقب تقارير تفيد بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى
الإيراني
الراحل علي خامنئي، برز ضمن أبرز المرشحين لخلافته.
وقالت ليفيت: "اطلعنا على تلك التقارير أيضا، وهذا أمر تجري وكالات مخابراتنا تحقيقاتها بشأنه. علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".
وخلال السنوات الماضية، برز اسم مجتبى خامنئي داخل دوائر السلطة في إيران، بعد أن عمل على تعزيز علاقاته بالحرس الثوري وتوسيع نفوذه داخل المؤسسة الدينية.
ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن أهداف العملية العسكرية الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في ظل انتقادات لواشنطن بشأن عدم تقديم أدلة على تهديد مباشر من
طهران
.
بلومبرغ: ترامب يدرس الانسحاب من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا
Lebanon 24
بلومبرغ: ترامب يدرس الانسحاب من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا
05/03/2026 10:23:26
05/03/2026 10:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني عن مصادر: انتهاء جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني عن مصادر: انتهاء جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف
05/03/2026 10:23:26
05/03/2026 10:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: اتفق الأطراف على أن الولايات المتحدة ستساعد في مراقبة الهدنة في أوكرانيا إذا انتهت الحرب
Lebanon 24
زيلينسكي: اتفق الأطراف على أن الولايات المتحدة ستساعد في مراقبة الهدنة في أوكرانيا إذا انتهت الحرب
05/03/2026 10:23:26
05/03/2026 10:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الايراني: الحرب ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة
Lebanon 24
الرئيس الايراني: الحرب ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة
05/03/2026 10:23:26
05/03/2026 10:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الحرس الثوري
الإيراني
إسرائيل
دونالد
واشنطن
مسؤول أميركي يؤكد: ندعم مسلحين أكراداً للسيطرة على مناطق بإيران
Lebanon 24
مسؤول أميركي يؤكد: ندعم مسلحين أكراداً للسيطرة على مناطق بإيران
02:40 | 2026-03-05
05/03/2026 02:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا.. عراقجي: واشنطن "ستندم"
Lebanon 24
بعد إغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا.. عراقجي: واشنطن "ستندم"
02:36 | 2026-03-05
05/03/2026 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني: لم نطلق أي صواريخ باتجاه تركيا
Lebanon 24
الجيش الإيراني: لم نطلق أي صواريخ باتجاه تركيا
02:30 | 2026-03-05
05/03/2026 02:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كاجراء احترازي.. أستراليا تنشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط
Lebanon 24
كاجراء احترازي.. أستراليا تنشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط
01:29 | 2026-03-05
05/03/2026 01:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارات الاسرائيلية مستمرة على ايران.. والحرس الثوري يطلق موجة من الهجمات على إسرائيل
Lebanon 24
الغارات الاسرائيلية مستمرة على ايران.. والحرس الثوري يطلق موجة من الهجمات على إسرائيل
01:21 | 2026-03-05
05/03/2026 01:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
07:49 | 2026-03-04
04/03/2026 07:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
02:40 | 2026-03-05
مسؤول أميركي يؤكد: ندعم مسلحين أكراداً للسيطرة على مناطق بإيران
02:36 | 2026-03-05
بعد إغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا.. عراقجي: واشنطن "ستندم"
02:30 | 2026-03-05
الجيش الإيراني: لم نطلق أي صواريخ باتجاه تركيا
01:29 | 2026-03-05
كاجراء احترازي.. أستراليا تنشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط
01:21 | 2026-03-05
الغارات الاسرائيلية مستمرة على ايران.. والحرس الثوري يطلق موجة من الهجمات على إسرائيل
01:17 | 2026-03-05
من بين 6 قتلوا في هجوم على الكويت.. البنتاغون يكشف هوية جنديين جديدين
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 10:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 10:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
05/03/2026 10:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
