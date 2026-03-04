تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد انتهاء الحرب.. ترامب يدرس دور الولايات المتحدة في إيران

Lebanon 24
04-03-2026 | 23:00
A-
A+
بعد انتهاء الحرب.. ترامب يدرس دور الولايات المتحدة في إيران
بعد انتهاء الحرب.. ترامب يدرس دور الولايات المتحدة في إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاريه يبحثون الدور الذي قد تلعبه الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الحملة العسكرية المشتركة مع إسرائيل.
وأضافت ليفيت للصحفيين أن الرئيس الأميركي "يدرس هذا الأمر بجدية ويناقشه مع مستشاريه وفريقه للأمن القومي"، مؤكدة أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على نجاح العملية العسكرية الجارية.

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تراقب تقارير تفيد بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، برز ضمن أبرز المرشحين لخلافته.

وقالت ليفيت: "اطلعنا على تلك التقارير أيضا، وهذا أمر تجري وكالات مخابراتنا تحقيقاتها بشأنه. علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وخلال السنوات الماضية، برز اسم مجتبى خامنئي داخل دوائر السلطة في إيران، بعد أن عمل على تعزيز علاقاته بالحرس الثوري وتوسيع نفوذه داخل المؤسسة الدينية.

ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن أهداف العملية العسكرية الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في ظل انتقادات لواشنطن بشأن عدم تقديم أدلة على تهديد مباشر من طهران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: ترامب يدرس الانسحاب من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني عن مصادر: انتهاء جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: اتفق الأطراف على أن الولايات المتحدة ستساعد في مراقبة الهدنة في أوكرانيا إذا انتهت الحرب
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الايراني: الحرب ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الحرس الثوري

الإيراني

إسرائيل

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:40 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:36 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:29 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:21 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:40 | 2026-03-05
Lebanon24
02:36 | 2026-03-05
Lebanon24
02:30 | 2026-03-05
Lebanon24
01:29 | 2026-03-05
Lebanon24
01:21 | 2026-03-05
Lebanon24
01:17 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24