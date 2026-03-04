بعد انتهاء الحرب.. ترامب يدرس دور الولايات المتحدة في إيران

قالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي ومستشاريه يبحثون الدور الذي قد تلعبه في بعد انتهاء الحملة العسكرية المشتركة مع .

وأضافت ليفيت للصحفيين أن الرئيس الأميركي "يدرس هذا الأمر بجدية ويناقشه مع مستشاريه وفريقه للأمن القومي"، مؤكدة أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على نجاح العملية العسكرية الجارية.



وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تراقب تقارير تفيد بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، برز ضمن أبرز المرشحين لخلافته.



وقالت ليفيت: "اطلعنا على تلك التقارير أيضا، وهذا أمر تجري وكالات مخابراتنا تحقيقاتها بشأنه. علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".



وخلال السنوات الماضية، برز اسم مجتبى خامنئي داخل دوائر السلطة في إيران، بعد أن عمل على تعزيز علاقاته بالحرس الثوري وتوسيع نفوذه داخل المؤسسة الدينية.



ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن أهداف العملية العسكرية الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في ظل انتقادات لواشنطن بشأن عدم تقديم أدلة على تهديد مباشر من .