جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أطلقت من إيران.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ

Lebanon 24
04-03-2026 | 23:30
أطلقت من إيران.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ
أطلقت من إيران.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "حدد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مضيفا أن أنظمة الدفاع تعمل على التعامل مع التهديد.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
 وأدى الهجوم إلى إعلان حالة التأهب في مناطق عدة، بينها تل أبيب، قبل أن يسمح الجيش الإسرائيلي للمواطنين بمغادرة الملاجئ بعد انتهاء حالة الخطر.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي أعلنت، الأربعاء، تخفيف بعض القيود المرتبطة بالحرب اعتبارا من ظهر الخميس، بما يسمح بنشاط محدود وإقامة تجمعات عامة تصل إلى 50 شخصاً.
