17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
عربي-دولي
أطلقت من إيران.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ
Lebanon 24
04-03-2026
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، فجر الخميس، رصد صواريخ أطلقت من
إيران
باتجاه
إسرائيل
، مؤكدا أن
أنظمة الدفاع الجوي
تعمل على اعتراضها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "حدد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي
دولة إسرائيل
"، مضيفا أن أنظمة الدفاع تعمل على التعامل مع التهديد.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
وأدى الهجوم إلى إعلان حالة التأهب في مناطق عدة، بينها
تل أبيب
، قبل أن يسمح الجيش الإسرائيلي للمواطنين بمغادرة الملاجئ بعد انتهاء حالة الخطر.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
وكانت
قيادة الجبهة الداخلية
في الجيش الإسرائيلي أعلنت، الأربعاء، تخفيف بعض القيود المرتبطة بالحرب اعتبارا من ظهر الخميس، بما يسمح بنشاط محدود وإقامة تجمعات عامة تصل إلى 50 شخصاً.
تابع
الأكثر قراءة
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
07:49 | 2026-03-04
04/03/2026 07:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
