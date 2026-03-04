أطلقت من إيران.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ

أعلن الجيش ، فجر الخميس، رصد صواريخ أطلقت من باتجاه ، مؤكدا أن تعمل على اعتراضها.





وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "حدد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي "، مضيفا أن أنظمة الدفاع تعمل على التعامل مع التهديد.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأدى الهجوم إلى إعلان حالة التأهب في مناطق عدة، بينها ، قبل أن يسمح الجيش الإسرائيلي للمواطنين بمغادرة الملاجئ بعد انتهاء حالة الخطر.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.



وكانت في الجيش الإسرائيلي أعلنت، الأربعاء، تخفيف بعض القيود المرتبطة بالحرب اعتبارا من ظهر الخميس، بما يسمح بنشاط محدود وإقامة تجمعات عامة تصل إلى 50 شخصاً.