Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد ظهور بقع حمراء على رقبته.. هذا ما قاله طبيب ترامب

Lebanon 24
04-03-2026 | 23:40
بعد ظهور بقع حمراء على رقبته.. هذا ما قاله طبيب ترامب
قال طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرئيس يستخدم علاجا وقائيا لطفح جلدي أحمر اللون ظهر على رقبته، فيما لم يقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية.


وظهر الاحمرار على الجانب الأيمن من رقبة ترامب فوق خط الياقة مباشرة في صور التقطت له خلال مشاركته في مراسم منح وسام الشرف يوم الاثنين.

وأوضح طبيب الرئيس الأميركي، الدكتور شون باربابيلا، أن ترامب يستخدم كريما شائعا بوصفه "علاجا وقائيا للجلد".

وأضاف: "يستخدم الرئيس هذا العلاج لمدة أسبوع، ومن المتوقع أن يستمر الاحمرار لبضعة أسابيع".
وعندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن سبب الحاجة إلى العلاج، قالت إنها لا تملك معلومات إضافية بخلاف ما ورد في بيان الطبيب.

ويحظى الوضع الصحي لترامب (79 عاما) باهتمام متزايد خلال ولايته الثانية، خصوصا بعد ظهور كدمات على يديه وتورم في ساقيه في بعض الأحيان.

وكان ترامب قد قال في يناير إن الكدمات على يديه تعود إلى استخدامه المتكرر للأسبرين، بينما ذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن يده ارتطمت بطاولة أثناء سفره إلى الخارج.
بعد الاعتزال.. هذا ما قاله هازارد عن حياته
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن وثائق إبستين الجديدة.. هذا ما قاله ترامب
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات جنوباً.. هذا ما قاله أدرعي
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بدت شبيهة بالطفح الجلدي.. "بقعة حمراء" في رقبة ترامب تثير التساؤلات
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وسام الشرف

بيت الأب

دونالد

الاحمر

العلا

