بعد ظهور بقع حمراء على رقبته.. هذا ما قاله طبيب ترامب

قال طبيب الرئيس الأميركي إن الرئيس يستخدم علاجا وقائيا لطفح جلدي أحمر اللون ظهر على رقبته، فيما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية.





وظهر الاحمرار على الجانب الأيمن من رقبة فوق خط الياقة مباشرة في صور التقطت له خلال مشاركته في مراسم منح يوم الاثنين.



وأوضح طبيب الرئيس الأميركي، الدكتور شون باربابيلا، أن ترامب يستخدم كريما شائعا بوصفه "علاجا وقائيا للجلد".



وأضاف: "يستخدم الرئيس هذا العلاج لمدة أسبوع، ومن المتوقع أن يستمر الاحمرار لبضعة أسابيع".

وعندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن سبب الحاجة إلى العلاج، قالت إنها لا تملك معلومات إضافية بخلاف ما ورد في بيان الطبيب.



ويحظى الوضع الصحي لترامب (79 عاما) باهتمام متزايد خلال ولايته الثانية، خصوصا بعد ظهور كدمات على يديه وتورم في ساقيه في بعض الأحيان.



وكان ترامب قد قال في يناير إن الكدمات على يديه تعود إلى استخدامه المتكرر للأسبرين، بينما ذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن يده ارتطمت بطاولة أثناء سفره إلى الخارج.