كإجراء احترازي.. قطر تجلي السكان في محيط السفارة الأميركية

قالت ، فجر الخميس، إن الجهات المختصة تقوم بإجلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأميركية بالدوحة كإجراء احترازي مؤقت.

وأضافت وزارة الداخلية القطرية في بيان أنه تم توفير سكن بديل للسكان الذين تم إجلاؤهم، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وأهابت بالجميع البقاء في المنازل والمباني وعدم الخروج إلا للضرورة، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.