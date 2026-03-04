تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
الصين تدخل خط الوساطة: نقدر موقف السعودية
Lebanon 24
04-03-2026
|
23:15
أعلنت بكين الخميس، نيتها إرسال مبعوث خاص إلى
الشرق الأوسط
من أجل الوساطة وإنهاء الحرب بين
إسرائيل
وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي دخلت يومها السادس.
فقد ذكرت
وزارة الخارجية
الصينية أن الوزير وانغ يي أبلغ نظيريه السعودي والإماراتي بأن بكين سترسل مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط للتوسط، مشددا على أن توسع الحرب مع
إيران
ليس في مصلحة أحد.
كما نقلت الوزارة عن وانغ قوله، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن
الصين
تقدر ضبط النفس الذي أبدته الرياض وإصرارها على حل الخلافات بالوسائل السلمية.
ودعا أيضا إلى حماية سلامة خطوط الملاحة البحرية.
جاء التصريح الصيني بعدما اعتبر
وزير الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، أن الصين وروسيا "ليستا عاملا مؤثرا" في الحرب الأميركية
الإسرائيلية
على إيران.
وردا على سؤال في مؤتمر صحافي حول رسالته إلى حلفاء إيران، وتحديدا
روسيا
والصين اللتين دعتا إلى إنهاء الأعمال العدائية، أجاب وزير الدفاع بأنه ليس لديه رسالة لهما.
أيضا قال: "إنهما ليستا عاملا مؤثرا هنا، ومشكلتنا ليست معهما، بل مع طموحات إيران النووية".
لا بوادر لحل
يذكر أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني
، علي لاريجاني، كان رأى الأربعاء، أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أدخل شعب بلاده في "حرب ظالمة" مع إيران، نتيجة "اندفاعات" رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو.
