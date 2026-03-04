الصين تدخل خط الوساطة: نقدر موقف السعودية

أعلنت بكين الخميس، نيتها إرسال مبعوث خاص إلى من أجل الوساطة وإنهاء الحرب بين وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي دخلت يومها السادس.

فقد ذكرت الصينية أن الوزير وانغ يي أبلغ نظيريه السعودي والإماراتي بأن بكين سترسل مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط للتوسط، مشددا على أن توسع الحرب مع ليس في مصلحة أحد.



كما نقلت الوزارة عن وانغ قوله، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن تقدر ضبط النفس الذي أبدته الرياض وإصرارها على حل الخلافات بالوسائل السلمية.



ودعا أيضا إلى حماية سلامة خطوط الملاحة البحرية.

جاء التصريح الصيني بعدما اعتبر الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، أن الصين وروسيا "ليستا عاملا مؤثرا" في الحرب الأميركية على إيران.



وردا على سؤال في مؤتمر صحافي حول رسالته إلى حلفاء إيران، وتحديدا والصين اللتين دعتا إلى إنهاء الأعمال العدائية، أجاب وزير الدفاع بأنه ليس لديه رسالة لهما.



أيضا قال: "إنهما ليستا عاملا مؤثرا هنا، ومشكلتنا ليست معهما، بل مع طموحات إيران النووية".



لا بوادر لحل

يذكر أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، علي لاريجاني، كان رأى الأربعاء، أن الرئيس الأميركي أدخل شعب بلاده في "حرب ظالمة" مع إيران، نتيجة "اندفاعات" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.