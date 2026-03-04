عقب الحديث عن دخول مسلحين أكراد إيران .. هذا ما قاله لاريجاني

شدد أمين للأمن القومي الخميس، على ألا تهاون مع أي جماعات انفصالية، وذلك في إشارة إلى دخول مسلحين أكراد لبدء عملية برية غرب البلاد.

وأضاف لاريجاني على أن على الجماعات الانفصالية ألا تظن أن الأمور قد خرجت عن السيطرة وأن تحاول القيام بأي عمل.



كما أكد أن القوات لن تتسامح مع الانفصاليين إطلاقاً.



وشدد على أن القوات المسلحة تسيطر سيطرة كاملة على هذا الوضع.



جاء هذا بعدما نفى مصدر أمني إيراني الخميس، كل التقارير الغربية التي تحدثت عن دخول مسلحين أكراد لبدء عملية برية.

وردّ المصدر معتبرا أن أميركا وإسرائيل وبعد أن فشلتا في تحقيق أهدافهما الميدانية، تحاولان الآن زعزعة عزيمة الإيرانيين بعمليات حرب نفسية، وفقا لوكالة "تسنيم".



كما أضاف مؤكداً للأهالي في محافظة إيلام الكرام أن الأمن يسود على طول حدود المحافظة مع ، وأن القوات العسكرية والأمنية تدافع بكل قوة عن أراضي وحدود إيران.



كذلك شدد المسؤول الأمني على أنه لا داعي للقلق إطلاقا بشأن العمليات النفسية، داعيا الإيرانيين لمتابعة الأخبار من الموثوقة، وفق تعبيره.