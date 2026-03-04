مسؤول إيراني: مستعدون لحرب طويلة

شدد مسؤول إيراني على أن بلاده لم تُرسل أي رسالة إلى ، وذلك بعدما ذكر مسؤول أميركي أن إيرانيين أرسلوا رسائل إلى خلال الأيام القليلة الماضية، عبر دول في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لم ترد.

كما أكد المسؤول الخميس، أنه لن يتم تقديم أي رد على الرسائل الأميركية، لافتا إلى أن القوات المسلحة أعدت نفسها لحرب طويلة، وفقا لحديثه مع وكالة "تسنيم".



جاء هذا بعدما أعلن ، مستشار الراحل الأربعاء، أن بلاده لا تنوي التفاوض مع الولايات المتحدة، وأنها مستعدة لحرب مستمرة.

وأضاف مخبر، في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "ليس لدينا أي ثقة في ، ولا يوجد أي أساس للتفاوض معهم، يمكننا مواصلة الحرب قدر ما نشاء".