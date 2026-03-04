تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مسؤول إيراني: مستعدون لحرب طويلة

Lebanon 24
04-03-2026 | 23:58
مسؤول إيراني: مستعدون لحرب طويلة
شدد مسؤول إيراني على أن بلاده لم تُرسل أي رسالة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعدما ذكر مسؤول أميركي أن إيرانيين أرسلوا رسائل إلى إدارة ترامب خلال الأيام القليلة الماضية، عبر دول في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لم ترد.
كما أكد المسؤول الإيراني الخميس، أنه لن يتم تقديم أي رد على الرسائل الأميركية، لافتا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أعدت نفسها لحرب طويلة، وفقا لحديثه مع وكالة "تسنيم".

جاء هذا بعدما أعلن محمد مخبر، مستشار المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي الأربعاء، أن بلاده لا تنوي التفاوض مع الولايات المتحدة، وأنها مستعدة لحرب مستمرة.
وأضاف مخبر، في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "ليس لدينا أي ثقة في الأميركيين، ولا يوجد أي أساس للتفاوض معهم، يمكننا مواصلة الحرب قدر ما نشاء".
"مستعدون لحرب طويلة".. إيران: لا تفاوض مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: مسؤول بالجيش يقول إن القوات الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تحركات معادية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران في حالة تأهب دفاعي قصوى ومستعدة لأي سيناريو
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني: جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات ونأمل أن يكون الحشد العسكري في المنطقة ليس للمواجهة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24

