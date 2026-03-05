تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في اليوم السادس من الحرب.. إسرائيل تعلن إطلاق "الأسد الصاعد"

Lebanon 24
05-03-2026 | 00:00
في اليوم السادس من الحرب.. إسرائيل تعلن إطلاق الأسد الصاعد
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الخميس، أن جهود اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة مستمرة، موضحا أنه جرى خلال اليوم اعتراض عشرات الأهداف الباليستية والهجومية في الغرب ووسط إيران، وذلك في اليوم السادس من الحرب.
وأضاف في بيان عبر X، أن الجيش الإسرائيلي يواصل ضرب قدرات الإطلاق لدى النظام الإيراني، وذلك في إطار ما وصفه باليوم الأول من عملية "الأسد الصاعد"، بهدف تحييد التهديدات الصاروخية وتقليص القدرات العسكرية للنظام الإيراني.

كما تابع أن سلاح الجو الإسرائيلي وسّع عملياته لاستهداف منصات إطلاق الصواريخ في غرب ووسط إيران.

وأوضح أنه خلال الهجمات تم استهداف عشرات منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، بينها منصات كانت موجهة لتنفيذ هجوم على إسرائيل وبقية الطائرات التابعة لسلاح الجو.
أيضا أشار إلى أن بعض منصات الإطلاق كانت مخبأة داخل أنفاق تحت الأرض في غرب إيران، وكانت مخصصة لإطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء، ضرب مجمع عسكري ضخم يضم مقرات رئيسية لجميع أجهزة الأمن الإيرانية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه منصة "إكس"، أن المجمع المستهدف يشمل: مقر الحرس الثوري، ومقر هيئة الاستخبارات، ومقر البسيج، ومقر فيلق القدس، ومقر القوات الخاصة للأمن الداخلي، ومقرات العمل السيبراني، مقر وحدة الدعم وإحباط المظاهرات التابعة للأمن الداخلي.
