في اليوم السادس من الحرب.. إسرائيل تعلن إطلاق "الأسد الصاعد"

أعلن المتحدث باسم الجيش الخميس، أن جهود اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة مستمرة، موضحا أنه جرى خلال اليوم اعتراض عشرات الأهداف الباليستية والهجومية في الغرب ووسط ، وذلك من الحرب.

وأضاف في بيان عبر X، أن الجيش الإسرائيلي يواصل ضرب قدرات الإطلاق لدى النظام ، وذلك في إطار ما وصفه باليوم الأول من عملية " الصاعد"، بهدف تحييد التهديدات الصاروخية وتقليص القدرات العسكرية للنظام الإيراني.



كما تابع أن سلاح الجو الإسرائيلي وسّع عملياته لاستهداف منصات إطلاق الصواريخ في غرب ووسط إيران.



وأوضح أنه خلال الهجمات تم استهداف عشرات منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، بينها منصات كانت موجهة لتنفيذ هجوم على وبقية الطائرات التابعة لسلاح الجو.

أيضا أشار إلى أن بعض منصات الإطلاق كانت مخبأة داخل أنفاق تحت الأرض في غرب إيران، وكانت مخصصة لإطلاقها باتجاه الأراضي .



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء، ضرب مجمع عسكري ضخم يضم مقرات رئيسية لجميع أجهزة الأمن .



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه منصة "إكس"، أن المجمع المستهدف يشمل: مقر ، ومقر هيئة الاستخبارات، ومقر البسيج، ومقر ، ومقر للأمن الداخلي، ومقرات العمل السيبراني، مقر وحدة الدعم وإحباط المظاهرات التابعة للأمن الداخلي.