خارج مدينة الخرج.. السعودية تتصدى لثلاثة صواريخ كروز

تواصل المنظومات الدفاعية عمليات الاعتراض والتدمير للاعتداءات ، إذ اعترضت ودمرت ثلاثةِ صواريخ من نوع خارج مدينة الخرج، - مدينة تابعة للعاصمة -.



وجددت السعودية تأكيدها بأنها ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين فيها أمام تكرار الاعتداءات الإيرانية.

