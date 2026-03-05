صافرات الإنذار تدوي باتجاه الوسط وتل أبيب.. إيران تطلق وابلاً من الصواريخ

أطلقت رشقة صاروخية باتجاه الخميس، وفق ما أعلن الجيش الاسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية، ما أدى إلى إعلان حالة التأهب في مناطق عدة بينها ، لكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

فبعد هدوء دام أكثر من 7 ساعات، أعلن الجيش أنه حدد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مضيفا أن أنظمة الدفاع عملت على اعتراض التهديد.



كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون "آي أر آيه بي" عن إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل.



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقد سمح الجيش الإسرائيلي للمواطنين بمغادرة ملاجئهم.



والأربعاء، أعلنت التابعة للجيش الإسرائيلي تخفيف بعض القيود المرتبطة بالحرب اعتبارا من ظهر الخميس، ما يسمح بنشاط محدود ويتيح تجمّعات عامة تصل إلى خمسين شخصا.