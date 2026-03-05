تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

حكومة كردستان: لم يعبر أي كردي عراقي الحدود إلى إيران

Lebanon 24
05-03-2026 | 00:18
حكومة كردستان: لم يعبر أي كردي عراقي الحدود إلى إيران
وصف نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان عزيز أحمد، الأنباء التي تحدثت عن عبور مواطنين كرد عراقيين للحدود بأنها غير صحيحة.
ونفى أحمد، عبر منصة إكس، الشائعات المتداولة حول عبور عدد من الكرد من إقليم كوردستان باتجاه إيران، مؤكداً على عدم عبور أي كردي عراقي الحدود باتجاه إيران.

في سياق متصل، صرح قائد في قوات كادحي كردستان قائلاً: "نحن مستعدون لجميع الاحتمالات وأيدينا مطلقة، ولكن حتى اللحظة لم تدخل أي قوة من قواتنا إلى إيران، والأنباء التي نُشرت بهذا الصدد غير صحيحة".

كما أفادت غرفة عمليات قوات حزب حرية كردستان بأن هناك شائعات حول إرسال قوات من قبل أحزاب كردستان إلى إيران، مؤكدة أن هذه الأنباء غير حقيقية.
مواضيع ذات صلة
حكومة كردستان العراق: الأنباء عن عبور مواطنين كرد عراقيين للحدود غير صحيحة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر: ترامب يحاول إقناع قيادات كردية عراقية بالسماح للأكراد الإيرانيين بدخول إيران
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المونيتور: أكراد إيرانيون على اتصال بالاستخبارات الأميركية بالعراق على وشك عبور الحدود إلى إيران خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يستهدف فصائل كردية معارضة في كردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24

