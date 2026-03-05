حكومة كردستان: لم يعبر أي كردي عراقي الحدود إلى إيران

وصف نائب رئيس وزراء عزيز أحمد، الأنباء التي تحدثت عن عبور مواطنين كرد عراقيين للحدود بأنها غير صحيحة.

ونفى أحمد، عبر منصة إكس، الشائعات المتداولة حول عبور عدد من من إقليم كوردستان باتجاه ، مؤكداً على عدم عبور أي كردي الحدود باتجاه إيران.



في سياق متصل، صرح قائد في قوات كادحي قائلاً: "نحن مستعدون لجميع الاحتمالات وأيدينا مطلقة، ولكن حتى اللحظة لم تدخل أي قوة من قواتنا إلى إيران، والأنباء التي نُشرت بهذا الصدد غير صحيحة".



كما أفادت غرفة عمليات قوات حزب حرية كردستان بأن هناك شائعات حول إرسال قوات من قبل أحزاب كردستان إلى إيران، مؤكدة أن هذه الأنباء غير حقيقية.